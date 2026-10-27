Радев си измисли битка с ЕК за пенсиите

БГНЕС Асен Василев поиска Радев да не се оправдава с ЕК, а да внесе бюджета в НС до края на октомври

Европейската комисия има забележки към проектобюджета за 2027 г. и иска орязване на разходите. Правителството обаче не е склонно да я послуша. Това се разбра от думите на премиера Румен Радев, който днес бе във Велико Търново за среща с кмета и за предизборно мероприятие на Илияна Йотова.

Радев изненадващо обяви, че кабинетът водел "тежки преговори" с ЕК и това било причина да бави внасянето на бюджет 2027. “Ще бъда откровен - препоръките на Европейската комисия са да се орежат драстично разходите, за да можем да намалим дефицита", поясни премиерът.

Той посочи, че реалният дефицит към момента е 5,7% и той ще бъде признат и от Евростат, а за следващата година дефицитът трябва да се сведе до 3,5 – 4%.

"Това е изключително амбициозна задача. И от това зависи до голяма степен европейското финансиране за догодина и за следващата Многогодишна финансова рамка. Така че ние в никакъв случай, както някои злоупотребяват, не крием бюджета. Ние сме твърдо решени в този бюджет, въпреки препоръките, които се дават към нас от Европейската комисия, да запазим социалната програма, да запазим доходите, увеличението на пенсиите, детските, майчинските, повече пари за образование, здравеопазване, култура и спорт“, увери Радев.

Той определи разговорите с Брюксел като "изключително трудни", но изрази надежда, че правителството ще успее да защити предложенията си. „Когато сме готови, а аз се надявам, че ще отстоим нашите виждания за бюджета, веднага ще го внесем“, добави министър-председателят.



Думите на Радев бяха коментирани от лидера на ПП Асен Василев: "Току-що Радев пак излъга от Велико Търново. Европейската комисия не пише бюджета на България. Правителството на Радев го пише. Защо криете бюджета за 2027 г., ако е толкова добър? Покажете го на българските граждани, не само на Брюксел!"

"По закон трябва да внесете бюджета в Народното събрание до края на октомври. Какво толкова страшно има в него, че сте готови да нарушите закона?", запита риторично Василев.

Чий е бюджетът

Противно на внушенията на Румен Радев, ЕК не определя откъде точно да се съкращават разходи, тя дава препоръки за възможните мерки за намаляване на бюджетния дефицит, а правителството решава какво да предприеме.

Удивителното е, че премиерът, вместо да използва партньорските съвети на Брюксел като допълнителен аргумент да прокара непопулярни, но важни и полезни реформи, твърди, че води "баталии" с ЕК, и отказва да съкращава разходи - например в силовите министерства или в други раздути администрации, нещо, което със сигурност са му препоръчали.

Прави впечатление също, че Радев току-що си намери ново оправдание за бавенето на бюджета за догодина - спорове с Брюксел. Ден по-рано той си навлече големи критики, защото се изпусна, че всъщност закъснението е заради изборите и че се страхува, че лошият проектобюджет ще отблъсне гласоподаватели на Илияна Йотова.