Летище "Васил Левски" започва строителството на Терминал 3

В петък стартират официално предварителните дейности за строителството на Терминал 3, съобщи управата на столичното летище "Васил Левски. Изграждането на трети терминал е условие в договора, който българската държава подписа с концесионера СОФ Кънект.

"Предварителните дейности обхващат изграждането на ключови елементи - нов транспортен център, оформяне на предтерминален площад и преместване на съществуваща подземна инфраструктура. С това фактически ще започне изграждането на инфраструктурата на бъдещия Терминал 3", съобщават от летището.

Стартът ще бъде даде на офциална церемония на 23 октомрви в 11:00 ч. с участието на Хесус Кабайеро, главен изпълнителен директор на СОФ Кънект, и Емил Ангелов, главен изпълнителен директор на „Главболгарстрой Холдинг".



