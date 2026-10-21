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Летище "Васил Левски" започва строителството на Терминал 3

Първо ще бъдат изградени нов транспортен център и площад пред терминала

Днес, 12:00
Така ще изглежда новият, трети терминал на софийското летище.
СОФ Кънект
Така ще изглежда новият, трети терминал на софийското летище.

В петък стартират официално предварителните дейности за строителството на Терминал 3, съобщи управата на столичното летище "Васил Левски. Изграждането на трети терминал е условие в договора, който българската държава подписа с концесионера СОФ Кънект. 

"Предварителните дейности обхващат изграждането на ключови елементи -  нов транспортен център, оформяне на предтерминален площад и преместване на съществуваща подземна инфраструктура. С това фактически ще започне изграждането на инфраструктурата на бъдещия Терминал 3", съобщават от летището. 

Стартът ще бъде даде на офциална церемония на 23 октомрви в 11:00 ч. с участието на  Хесус Кабайеро, главен изпълнителен директор на СОФ Кънект, и Емил Ангелов, главен изпълнителен директор на „Главболгарстрой Холдинг".


 

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