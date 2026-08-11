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Истанбул изпревари "Хийтроу" като най-натовареното летище в Европа

11 Авг. 2026
Най-голямото летище в Обединеното кралство се славеше като най-натовареното в Европа от 1996 г. насам преди да загуби титлата по време на ковид пандемията през 2020 г., след което си я възвърна през 2023 г.
Pixabay
Най-голямото летище в Обединеното кралство се славеше като най-натовареното в Европа от 1996 г. насам преди да загуби титлата по време на ковид пандемията през 2020 г., след което си я възвърна през 2023 г.

Представители на лондонското летище "Хийтроу" заявиха, че аргументите за разширяването на транспортния хъб "никога не са били по-ясни", след като летището беше изпреварено от Истанбул като най-натовареното в Европа, предава сайтът City AM.

Транспортният център в Западен Лондон в момента е в спор с регулатори относно плановете си за трета писта. "Аргументите за разширяване на летището никога не са били по-ясни, тъй като "Хийтроу" беше изпреварен през юли от летището в Истанбул като най-натоварения център в Европа", заявиха от "Хийтроу" във вторник. "Нашите планове гарантират, че страната ще получи инфраструктурата, от която се нуждае, за да остане конкурентоспособна", се казва в съобщението.

Най-голямото летище в Обединеното кралство се славеше като най-натовареното в Европа от 1996 г. насам преди да загуби титлата по време на ковид пандемията през 2020 г., след което си я възвърна през 2023 г.

От "Хийтроу" съобщават, че 7,9 милиона пътници са пътували през терминалите на летището през юли тази година, което е с 1,5% по-малко спрямо миналата година, докато в Истанбул са регистрирани 8,15 милиона пътници за същия период.

На 9 август пък летището в Истанбул достигна нов исторически рекорд за дневен пътнически трафик както на турско, така и на европейско ниво, като е обслужило 289 732 пътници, заяви министърът на транспорта и инфраструктурата Абдулкадир Уралоглу. Преди седмица пък през летището са минали 289 260 пътници. В настоящия етап транспортният център може да обслужва 90 милиона пътници годишно, което е нищо в сравнение с потенциалния му капацитет да обслужва 200 милиона след завършване на всички фази по разширяване, пише Daily Sabah.

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Ключови думи:

Хийтроу, Истанбул, летище

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