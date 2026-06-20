Жители на Истанбул спят в колите си, за да избегнат задръстванията

Заради сериозния трафик в 16-милионния турски мегаполис Истанбул все повече офис служители възприемат иновативна стратегия за придвижване до работа, включваща пристигане на работното място в малките часове на деня и използване на личния автомобил като спалня в часовете до началото на работния ден, съобщава сайтът „Дейли сабах“, предаде БТА.

Тази необичайна тенденция, която може да се опише като най-новия неофициален сектор на гостоприемството в Истанбул, паркираните автомобили пред високите офис сгради все по-често служат като временни спални, съблекални и развлекателни центрове.

Служители, използващи иновативната стратегия, споделят пред „Дейли сабах“, че тръгват от домовете си още в 05:00 ч. сутринта, въоръжени с възглавници, одеяла и решимост да избегнат задръстванията, които могат да превърнат сравнително краткото пътуване до работа в многочасово изпитание.

Докато едни прекарват допълнителното си време в сън зад волана, други гледат видеа на телефоните си, правят сутрешни разходки или се подготвят за деня, преди да влязат в офиса.

Един от пътуващите по този начин споделя, че понякога тръгва от вкъщи около полунощ, за да избегне трафика, а след това чака с часове пред работното си място.

Друг пътуващ отбелязва, че в Истанбул пътуване, което му отнема около 40 минути при идеални условия, може да се удължи до над два астрономически часа в сутрешния трафик.

За някои служители периодът на изчакване се е превърнал и в част от ежедневната рутина. Пътничка, използваща тази стратегия, споделя, че често оползотворява допълнителното време, за да спи, да се гримира или да организира графика си за деня.

Тази тенденция подчертава как задръстванията все повече диктуват ежедневните графици в мегаполиса, където много жители изчисляват времето на тръгване не според работното време, а според това кога пътищата не изглеждат като паркинги, отбелязва „Дейли сабах“.

Задръстванията продължават да доминират ежедневието в Истанбул, който за втора поредна година е класиран като най-натоварения град в света според глобалния индекс за трафика (INRIX) за 2025 г. Според данните шофьорите губят средно по 118 часа годишно в задръстванията на Истанбул, което е причина хората да намират иновативни начини за придвижване из мегаполиса.