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Бури замениха горещините в Лондон и забавиха полетите

27 Юни 2026
В Лондон се извива буря след жегата
Aрхив EPA/БГНЕС
В Лондон се извива буря след жегата

Двете най-големи летища в Лондон – Хийтроу и Гетуик – са изправени пред масови закъснения на полети. Причината е променящото се време в Северозападна Европа. Горещата вълна, която се измества към източната част на континента, е заменена от гръмотевични бури.

Към началото на съботната вечер лондонско време повече от 800 полета - както излитащи, така и кацащи - са със закъснение. Диспечерските служби предупреждават, че нарушенията в разписанието най-вероятно ще продължат до края на деня. В някои случаи закъсненията са много сериозни. Например полет от Сантяго (Чили), който е трябвало да кацне в Лондон в 10:00 часа сутринта, ще пристигне едва около 21:00 часа.

Общоевропейската служба за управление на въздушното движение Eurocontrol съобщава, че най-сериозни са затрудненията по маршрутите между Югоизточна Англия и Северозападна Европа, където се е установил гръмотевичен фронт. Той е навлязъл през нощта срещу събота.

Според Eurocontrol „обширна зона от горещ и нестабилен въздух“, простираща се от Северна Испания до Южна Швеция, вероятно ще доведе до образуването на още няколко гръмотевични фронта, но точното време и място на появата им трудно могат да бъдат прогнозирани. Пилотите се опитват да заобикалят буреносните облаци, за да избегнат турбуленция, а това често води до натрупване на закъснения и до многочасови отклонения от разписанието.

 

 

 

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Ключови думи:

Лондон, турболенция, Хийтроу, Гетуик

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