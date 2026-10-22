Хазартен бос взе правата за "Бангаранга"

Службата на Европейския съюз за интелектуална собственост (EUIPO) е регистрирала търговска марка с името BANGARANGA. Съгласно регистрацията името на песента, с която Дара спечели Евровизия 2026, вече е собственост на "Пате плей" ЕООД - разработчик на игри със залагания. Краен собственик на фирмата е Георги Папазки, който заедно със своя брат Валтер Папазки притежава няколко от големите компании в хазартната индустрия в България, съобщава "Дневник".

Решението на EUIPO е публикувано на 14 октомври. Заявителят е запазил правата за BANGARANGA до 2036 г.

Още през май адвокатът по патентно право Диана Попова алармира в социалните мрежи, че вече е подадена заявка за регистрация на марка BANGARANGA, но не от Дара и екипа й, а от компания с интереси в хазартния бизнес.