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Хазартен бос взе правата за "Бангаранга"

Фирма на Георги Папазки е получила регистрация от Европейския съюз за интелектуална собственост

Днес, 10:32
Между Дара и "Бангаранга" вече стои хазартна компания.
ЕПА/БГНЕС
Между Дара и "Бангаранга" вече стои хазартна компания.

Службата на Европейския съюз за интелектуална собственост (EUIPO) е регистрирала търговска марка с името BANGARANGA. Съгласно регистрацията името на песента, с която Дара спечели Евровизия 2026, вече е собственост на "Пате плей" ЕООД  - разработчик на игри със залагания. Краен собственик на фирмата е Георги Папазки, който заедно със своя брат Валтер Папазки притежава няколко от големите компании в хазартната индустрия в България, съобщава "Дневник".

Решението на EUIPO е публикувано на 14 октомври. Заявителят е запазил правата за BANGARANGA до 2036 г.

Още през май адвокатът по патентно право Диана Попова алармира в социалните мрежи, че вече е подадена заявка за регистрация на марка BANGARANGA, но не от Дара и екипа й, а от компания с интереси в хазартния бизнес.

Случаят "Неймар" е коз за Дара да запази марката "Бангаранга"
Мераклиите да се възползват от грандиозната победа на Дара в "Евровизия 2026" и нейния хит се множат. Подадени са нови четири заявки за регистриране на марката "Бангаранга" и нито една от тях не е на изпълнителката или на някого от екипа й, съобщи адвокат Диана Попова.
СЕГА
19 Май 2026

 

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