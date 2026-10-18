Дара и Лу Дельоз ще пеят заедно на детската "Евровизия"

Победителката в последното издание на детската "Евровизия", французойката Лу Дельоз, и Дара ще бъдат специални гости на 24 октомври на детската "Евровизия". Тогава в Малта ще се състезават 16-те участници за трофея на детския песенен конкурс за 2026 г.

Двете носителки на трофеите ще се срещнат за първи път на сцената в Малта. Заедно те ще отпразнуват силата на музиката да обединява поколения и нации, отбелязват от junior.eurovision.com.

На 70-ото издание на песенния конкурс "Евровизия", което се проведе на 16 май във Виена, България постигна своята първа победа в историята благодарение на Дара с песента "Бангаранга". 13-годишната Лу Дельоз очарова публиката по целия свят през декември миналата година с вълшебното си изпълнение на песента Ce Monde, пише junior.eurovision.com. С тази песен Лу спечели 23-ото издание на детската "Евровизия", което се проведе в Тбилиси, Грузия, на 13 декември. Ce Monde донесе на Франция четвърта победа в конкурса след 2020, 2022 и 2023 г.

По-рано тази седмица бе съобщено, че Дара кандидатства за наградите "Грами" за 2027 г. след покана от членове на американската Академия за звукозапис. Тя е подала заявление за категориите "Най-добър нов изпълнител", "Запис на годината", "Песен на годината" и "Най-добро солово изпълнение". Номинациите за най-престижните международни отличия в музикалната индустрия ще бъдат обявени на 16 ноември, като всяка година кандидатстват над 20 000 изпълнители.

След победата на "Евровизия" през май Bangaranga достигна до №90 в Billboard Global 200 – класация, която отчита продажби и слушания в стрийминг платформи от повече от 200 национални пазара. Песента получи и ремикс в колаборация на DARA с Jax Jones.