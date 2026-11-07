Дара отива на първата азиатска „Евровизия“

Победителката от „Евровизия 2026“ – българската поп изпълнителка Дара (DARA), ще участва като специален гост на големия финал на първия по рода си музикален конкурс „Евровизия Азия“ (Eurovision Song Contest Asia), който ще се проведе в комплекса One Bangkok Forum в столицата на Тайланд Банкок идната събота, 14 ноември, съобщава официалният сайт на песенната надпревара Eurovision.com. Най-голямото събитие за музика на живо в света – конкурсът „Евровизия“, за пръв път ще има и азиатска версия, в която талантливи артисти от 11 държави ще се състезават за трофея в Банкок.

DARA ще представи „екстра-специална“ версия на песента Bangaranga – парчето, което донесе на България първата ѝ победа на „Евровизия“ по време на 70-ото издание на конкурса във Виена по-рано тази година. „Нейното изпълнение спечели както журито, така и гласовете на публиката, впечатли зрителите и представи на аудиторията по целия свят една от най-големите български поп звезди през последното десетилетие. DARA съчетава енергична поп музика със силно сценично присъствие. След победата си през май тя е сред най-търсените изпълнители за фестивали и участия из цяла Европа. Появата ѝ в Банкок ще послужи като мост между знаковото 70-о издание на „Евровизия“ и началото на „Евровизия Азия“, посочват организаторите в своя сайт.

Водещи на първото издание на „Евровизия Азия“ ще бъдат Уди Милинтачинда и Синди Бишоп. Събитието ще отбележи разнообразието от звучене, езици и културни идентичности на 11-те присъстващи държави. В петък, 13 ноември, ще се състои предварителен концерт на участниците, а големият финал е насрочен за събота, 14 ноември. На уебсайта на „Евровизия Азия“ може да се чуят всички 11 песни. Феновете могат да следят подготовката и да се запознаят с представителите на всички страни в конкурса чрез официалните канали на „Евровизия Азия“ в Инстаграм, Фейсбук и ТикТок.

11-те държави, които се включват в първото издание на азиатската „Евровизия“, са Виетнам, Камбоджа, Лаос, Монголия, Бутан, Филипините, Бангладеш, Тайланд, Република Корея, Непал и Малайзия. През 2025 г. Русия възстанови някогашния соц вариант на конкурса – „Интервизия“, като първото издание след дългото прекъсване бе спечелено от 28-годишния виетнамски певец Дък Фук.

Дара, която донесе първата победа на песенния конкурс за България, преди седмици бе специален гост и на детското издание на „Евровизия“. Тя е и първият изпълнител след португалеца Салвадор Собрал през 2017 г., спечелил едновременно вота на публиката и на журито. Преди това най-доброто постижение за страната ни беше второто място на Кристиан Костов през 2017 г., припомня eurovoix.com.