Любен Генов рисува в ритъма на „Картини от една изложба“ на Мусоргски

Изложба живопис, наречена „Променада“, открива председателят на Съюза на българските художници Любен Генов на 5 ноември в столичната галерия „Стубел“ на ул. „Коста Лулчев“ 2В. За него това експозиционно пространство е много специално. „Почти десет години след „Полифонии“ (2017), завръщането ми тук приемам като възможност за символично отбелязване на предстоящата ми 60-годишнина, но и като предизвикателство и отговорност в контекста на извървения дотук творчески път, от който съществена част е и споделянето му в любимата за художниците галерия“, отбелязва Любен Генов.

„Променада“ е новият резултат на естествен творчески процес, продължил през последните няколко години и отразяван в изложби като „Хроматични вариации“ (2021), „Разпилени лица“ (2023) и „Лазури“ (2025) в галерия „Арте“, както и в мащабните експозиции с ретроспективен характер „Изкуството като противодействие“ (2022) в ГХГ Варна, „Хроматични резонанси“ (2022) в ХГ Русе и последната „Цветни резонанси“ (2026), реализирана в централното фоайе на БАН по програмата „Съвременно изкуство в БАН“, отброява авторът.

„В „Променада“ представям платна от най-новата ми серия живопис, създадена специално за събитието. В унисон със заглавието, в селекцията попадат и няколко по-стари произведения, включени с идеята за своеобразна разходка назад във времето и кратък поглед към отминали периоди“, споделя Любен Генов, визирайки, че понятието „променада“ в най-широк смисъл може да се разглежда като място за разходка.

В пространството на „Стубел“, в съзвучие и контраст, ще бъдат аранжирани абстрактни живописни творби като „Сонатина на вятъра“, „Мултиплициране – импровизирани пейзажи“, „Хоризонти“ или „Соната Алба“. Картини, инспирирани от природата и нейните преходни състояния – от простора на откритите хоризонти, небесната синева, лазурните дълбини, уловените въздушни вибрации или трептящата игра на светлините и сенките в разлистените корони на дърветата.

В „Променада“ обаче е търсен и друг смисъл, свързан с абстрактната същност на музиката като идентична на живописта абстрактност. Асоциацията с една от най-известните музикални теми от основния мотив в клавирния цикъл „Картини от една изложба“ на Модест Мусоргски не е случайна. Хроматичните вибрации, колористичните резонанси и импровизацията стоят в основата на диптихи, триптихи и полиптихи от типа на „Акустика“, „Хроматична соната“ или „Мултиплицирани контрасти“. Структурата им се крепи на ритмичност, повторения, съзвучия и контрасти и полихромни мултипликации, обяснява художникът.

„Вярвам, че веднъж появила се, живописта заживява собствен живот. Инспирирана от природата или конструирана по подобие на музикалните композиции, тя има способността да говори на своя език. Надявам се, че моите картини в „Променада“ ще успеят да разкажат своята история сами. Да бъдат себе си. Да звучат“, вярва Любен Генов.

Вернисажът за откриването на изложбата „Променада“ щи бъде в четвъртък от 18.00 до 20.00 часа. Картините ще могат да бъдат разгледани в галерия „Стубел“ до 21 ноември.