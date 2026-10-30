Николай Стоев кани на „Полет за избрани“ в магическа реалност

За четвърти път галерия „Арте“ ще отвори вратите си за вълшебния свят на художника Николай Стоев. Това ще се случи във вторник, 3 ноември, от 18.00 часа. Настоящата експозиция – „Полет за избрани“, е бягство от сивия делничен прагматизъм и покана за пътешествие в една паралелна реалност, където гравитацията отстъпва пред силата на човешката фантазия.

Творчеството на Николай Стоев е територия, в която хармонично съжителстват магическият реализъм, приказният сюжет и изтънченото живописно изкуство. Неговите платна не просто се гледат – те се съпреживяват като визуално приключение. В тях искри забавен, поетичен и дълбоко хуманен свят, населен със странни, но винаги одухотворени персонажи. Сюжетите му умело преплитат хумористични, библейски и митологични мотиви, превръщайки детайлите в метафори: летящи хора, невъзможни за изкачване кули, среднощни серенади и облаци, натежали от любовни копнежи. Това е изкуство, заредено с изключителна светлина, топлина, уют и позитивна енергия, отбелязва галеристът Гергана Борисова.

Зад привидната лекота на приказния разказ се крие респектиращо техническо майсторство. Николай Стоев демонстрира завидна, виртуозна техника, боравейки с маслените бои по законите на старите майстори. Творецът изгражда формата чрез сложни класически похвати, фини линии, прецизен детайл и деликатни велатури, постигайки кадифена палитра и удивително триизмерно, материално усещане на обектите. Цветовете в картините му са ярки, плътни и искрящи, а плавните преходи от тон в тон карат поврхността на платното буквално да трепти, коментират изкуствоведите.

Настоящата колекция разкрива пълния диапазон на автора – от общочовешкото и философско внушение до интимния, камерен свят на мъжа и жената. Един от акцентите в експозицията е голямоформатната картина „Обичам те!“ – лиричен образ на най-чистото човешко чувство. В пълна хармония с него е изящното камерно платно „Най-сладкото изкушение“, което свидетелства, че голямото майсторство не зависи от мащаба на рамката. Наративът се допълва от многопластовите теми в картините „В очакване на новото време или Апокалипсисът“ и „Парнас“, където митологичното и съвременното се сливат в търсене на вечните истини. Картините „Малката летяща Райска градина, или полет за избрани“, „Празник на виното“ и „Летен следобед“ пък улавят мигове на безвремие и чиста радост от съществуването.

Кой има право на този полет?

В изкуството на Николай Стоев „избраните“ са онези, които са успели да запазят способността си да мечтаят, да се удивляват и да гледат на света с чистотата на дете. Които насят светлина в душите си. В днешния прагматичен, забързан и често агресивен свят да съхраниш добротата, наивността и вярата в чудеса е истинска рядкост. Полетът за избрани тук е метафора за свобода и духовно въздигане. Той е централен мотив в цялото творчество на Стоев – чрез летящи хора, летящи градини и облаци художникът демонстрира, че в неговата живопис гравитацията не съществува, защото духът не може да бъде окован. Полетът е освобождаване от условностите на бита, от страха и от тежестта на ежедневието. Да полетиш означава да избереш метафизичното пред материалното. Платна като „Парнас“ (планината на поетите и музите) и „Летен следобед“ въвеждат зрителя точно в това състояние на безтегловност и духовно блаженство.

Самият автор споделя, че се забавлява, докато рисува, и пътува заедно със своите герои. Заглавието на изложбата е покана към публиката да се присъедини към това споделено пътуване. Всеки посетител на галерия „Арте“, който успее да се откъсне от реалността пред някое от платната на Николай, автоматично става част от „избраните“, уверява домакинята на вълшебната експозиция Гергана Борисова.

Картините от колекцията „Полет за избрани“ могат да бъдат разгледани съпреживени в салона на галерия „Арте“ на ул. „Бузлуджа“ 31 до 14 ноември.

Николай Стоев е роден на 11 юни 1959 г. През 1983 г. завършва живопис във Факултета по изобразителни изкуства на Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий“. Оттогава е имал над 20 самостоятелни изложби у нас, в Люксембург, Швейцария, Нидерландия, САЩ, както и множество участия в колективни изложения, биеналета и други проекти в България и чужбина – Италия, Франция, Швейцария, Австрия, Испания, Турция. В живописта на художника се откриват елементи на наивизъм, сюрреализъм, магически реализъм – той самият се затруднява да определи точно своя стил. Николай Стоев живее и работи във Велико Търново със съпругата си Елена Стоева, която също е художник.