Филм с българско участие спечели две награди от кинофестивал в Чикаго

Кинопродукцията с българско участие „Мечтаното приключение“ на германската режисьорка Валеска Гризебах спечели наградата „Златен Хюго“ за най-добър филм на 62-рия Международен филмов фестивал в Чикаго, съобщават организаторите. Непрофесионалната актриса Яна Радева пък беше отличена със „Сребърен Хюго“ за най-добра главна роля за участието си в лентата.

„Този филм пренася уестърна до най-източния край на Европа и ни представя една от най-незабравимите героини от последните години – жена, чиято тиха сила и независимост се превръщат в акт на съпротива в свят, управляван от мъже“, изтъква журито в мотивите си, цитирани от БТА.

„Мечтаното приключение“ е копродукция между Германия, Франция, България и Австрия. Както „Сега“ по-рано писа, филмът бе отличен с наградата на журито от най-престижния кинофестивал в света – този в Кан, и е българското предложение за 99-ите награди "Оскар" в категорията за международен филм. Лентата вече е представена на още редица авторитетни фестивали – в Торонто, Сидни, Ню Йорк, Лондон, Сараево и др.

Филмът е изцяло заснет у нас, с непрофесионални български актьори, а действието се развива сред български персонажи и на български език. Сюжетът отвежда в Свиленград, където археоложката Веска (в ролята Яна Радева) се среща със Саид – стар познат, чиято кола е открадната. Опитът ѝ да му помогне я въвлича в мрежа от скрити престъпни връзки и я принуждава да търси истината не само за мястото, в което живее, но и за собствените си преживявания.

В продължение на повече от пет години Валеска Гризебах изследва района на Свиленград и се среща с местни хора, социолози, историци и други представители на региона. "Мечтаното приключение" е вторият ѝ игрален филм, реализиран в България, след "Уестърн" (2017), който също бе показан в Кан – в програмата "Особен поглед".

Другите новини от току-що приключилия Международен филмов фестивал в Чикаго са, че филмът La Gradiva на Марин Атлан е спечелил също две награди – за най-добра режисура и най-добро ансамблово изпълнение. Everytime на австрийската режисьорка Сандра Волнер получи наградата на журито, а Лоте Ширин Кайлинг бе отличена за най-добро изпълнение на поддържаща роля във филма. Наградата за най-добър сценарий беше присъдена на Рюсуке Хамагучи и Леа льо Димна за All of a Sudden. Сензо Уено получи наградата за операторско майсторство за Look Back на Хирокадзу Корееда, а продукцията The Spiral е с най-добри визуални ефекти.

Основан през 1964 г. от режисьора и графичен дизайнер Майкъл Куца, Международният филмов фестивал в Чикаго е най-дълго съществуващият конкурсен кинофестивал в Северна Америка. През годините форумът е откривал и представял на публиката режисьори като Мартин Скорсезе, Джон Карпентър, Ава Дюверней, Хирокадзу Корееда, Вим Вендерс и др.