Немска режисьорка с награда от Кан ще представя България за "Оскар"

"Мечтаното приключение" на Валеска Гризебах е българското предложение за 99-ите награди "Оскар" в категорията "Международен филм". Решението бе взето от петчленна комисия с председател Мира Сталева ("София филм фест") и членове кинокритичката Савина Петкова, актьора Юлиан Костов, режисьора Павел Г. Веснаков и продуцента Калин Калинов, съобщиха от НФЦ.

"Мечтаното приключение" е международна копродукция между Германия, Франция, България и Австрия. Световната му премиера се състоя в Кан, където филмът спечели Наградата на журито, а след това беше представен и на престижни фестивали в Торонто, Сидни, Ню Йорк, Лондон, Сараево и др.

Сюжетът отвежда в Свиленград, където археоложката Веска (в ролята Яна Радева) се среща със Саид – стар познат, чиято кола е открадната. Опитът ѝ да му помогне я въвлича в мрежа от скрити престъпни връзки и я принуждава да търси истината не само за мястото, в което живее, но и за собствените си преживявания.

В продължение на повече от пет години немската режисьорка Валеска Гризебах изследва района на Свиленград и се среща с местни хора, социолози, историци и други представители на региона. Филмът е изцяло заснет у нас, с непрофесионални актьори, а действието се развива сред български персонажи и на български език.

"Мечтаното приключение" е вторият игрален филм на Гризебах, сниман в България, след "Уестърн" (2017), който също бе показан в Кан - в програмата "Особен поглед". 58-годишната режисьорка е родена в Бремен, но е определяна като представител на Берлинската школа в киното.

"Отправната точка за този филм бяха срещите ми с хора от моето поколение, преживели политическите промени в България през 1989 г. Те ми показаха колко дълбоко ни свързва този повратен момент в историята на Европа и в същото време ни разделя чрез коренно различните преживявания, които имахме в годините след това", казва Гризебах пред БТА. "Особено се гордея с ансамбъла от актьори, които с цялото си въображение, житейски опит, кураж и всеотдайност вдъхнаха живот на тази история, и преди всичко с нашата главна актриса Яна Радева. Фактът, че "Мечтаното приключение" празнува световната си премиера в Кан, е огромен подарък за всички нас", допълва режисьорката и сценарист на филма.

В ролите влизат още Сюлейман Халил Летифов, Стойчо Костадинов, Николай Шекерджиев, Денислава Йорданова. В творческия екип са и българите Сабина Христова (художник), Ека Бичинашвили (художник костюми), Момчил Божков (звукозапис на терен), Атанас Чолаков (звуков дизайн), Маргарита Кудрина (кастинг режисьор). Копродуцент от българска страна е "Мирамар филм", продукцията е създаден с подкрепата на Национален филмов център.

"Сега" припомня, че именно тази комбинация - заснета в България история, изиграна от български актьори, но разказана от чуждестранна режисьорка, е и изборът на Канада за предстоящите "Оскари". "Нина Роза", с участието на Галин Стоев, вече донесе на режисьорката Женевиев Дулуд дьо Сел "Сребърна мечка" за най-добър сценарий в друг от най-престижните световни фестивали тази година, "Берлинале". Така, в една хипотетична оптимистична ситуация, страната ни има шанс да присъства в номинациите не с един, а с два филма, в които се говори на български.

Изборът на български филм за "Оскар" редовно буни страстите и оставя недоволни в родната киногилдия, а в същото време успех на това поле нямаме никакъв. Най-голямото ни постижение е участието на "Светът е голям и спасение дебне отвсякъде" на Стефан Командарев през 2009 г., който стигна до кратката селекция от 9 заглавия, но не и до финалната петорка с номинирани.