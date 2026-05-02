"Оскар"-ите забраниха актьори и сценарии, създадени с ИИ

Актьори и сценарии, създадени чрез изкуствен интелект (ИИ), няма да могат да участват в надпреварата за наградите "Оскар", се казва в нови правила, оповестени от американска филмова академия днес. "В категориите, запазени за актьори, само роли, които са посочени в официалните надписи на филма и за които може да бъде доказано, че са изпълнени от хора с тяхно съгласие, ще се считат за допустими", уточни Академията. А също и: "За да бъдат допуснати до участие, сценариите трябва да са написани от човек."

Решението беше обявено дни след като ИИ версия на покойния американски актьор Вал Килмър бе представена пред собственици на кина - около година след смъртта на звездата от "Топ Гън" и "Тумбстоун". Случаят илюстрира нарастващото присъствие на новите технологии в киноиндустрията и породените от това въпроси относно авторството и правата на изпълнителите.

Но това не са единствените промени, които ще настъпят в правилата на наградите "Оскар" в тяхната 99-а година. Съществени реформи предстоят и в категорията за най-добър международен филм, допълва ДПА. Досега всяка държава можеше да подава само един официален филм за разглеждане в тази категория. По новите правила филм на различен от английския език може да бъде предложен и чрез спечелване на "квалификационна награда" на международен филмов фестивал, като например "Златна мечка" на Берлинале или "Златна палма" на кинофестивала в Кан.

Друга промяна е, че вече самият филм, а не държавата, която го подава като номинация, ще бъде посочен като номиниран, а името на режисьора и заглавието на филма ще бъдат гравирани върху статуетката.

В актьорските категории актьорите вече могат да бъдат номинирани за повече от една роля, ако получат достатъчно висок брой гласове. Преди това актьор не можеше да получи повече от една номинация в една и съща категория за роли в различни филми.

В други категории двойни номинации са били разрешени и по-рано. Например през 2001 г. Стивън Содърбърг беше номиниран за най-добър режисьор едновременно за филмите си "Ерин Брокович" и "Трафик". Той спечели "Оскар" за режисурата на втория.