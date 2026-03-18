Украйна дари Шон Пен с железен "Оскар" от отломки

Актьорът пропусна награждаването на Академията, за да се срещне със Зеленски в Киев

Днес, 13:16

Шон Пен не се яви на церемонията по връчването на наградите "Оскар" в неделя, за да получи своя трети "Оскар" за ролята в "Битка след битка". Вместо това той избра да пътува до Украйна, където се срещна с президента Зеленски. 

Но там все пак решиха да го "компенсират" за невзетия "Оскар". Украинската държавна железопътна компания "Укрзалізниця" му връчи символична награда, вдъхновена от позлатената статуетка на Академията. Отличието е изработено от метал, взет от железопътен вагон, повреден при руска атака, и според компанията представлява "символ на устойчивостта". 

Sean Penn given 'Oscar' in Ukraine
After skipping the Oscars to travel to Ukraine, Sean Penn was presented with a symbolic ‘Oscar’ by the CEO of Ukrainian Railways. A longtime supporter of the...
По информация от украинска страна жестът е бил предварително планиран, тъй като е било известно, че Шон Пен няма да присъства на церемонията в Лос Анджелис. Наградата му беше връчена лично по време на посещението в Киев.

През последните години Шон Пен се утвърди като един от най-активните публични поддръжници на Украйна след началото на руската инвазия през 2022 г. Той посети страната още в първите дни на конфликта, където работи по документалния филм Superpower. Следа ескалацията на бойните действия актьорът напусна Украйна пеша, преминавайки границата с Полша.

Холивудската звезда поддържа близки отношения с украинския президент Володимир Зеленски, на когото при предишно посещение подари едната от спечелените по-рано от него статуетки "Оскар" (за "Реката на тайните" и "Милк"). Когато спечелите войната, върнете я в Малибу. Ще се чувствам много по-добре, знаейки, че част от мен е тук", заяви тогава актьорът.

