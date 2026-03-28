Учителят Таланкин, носител на "Оскар", е обявен за чуждестранен агент

Sofia Documental Павел Таланкин е само на 31 години, когато започва войната в Украйна и събирането на материал за бъдещия филм.

Русия определи като "чуждестранен агент" Павел Таланкин, бивш училищен видеограф, чиито филм "Г-н Никой срещу Путин" спечели "Оскар" за най-добър пълнометражен документален филм по-рано този месец, предаде Ройтерс. Името на Таланкин беше включено днес в списъка на чуждестранните агенти на руското министерство на правосъдието.

Лицата с този етикет са подложени на тежки административни изисквания и ограничения върху доходите си в Русия. Те са задължени да обозначават с етикет "чуждестранен агент" публикациите си в социалните мрежи и всякакви други създадени от тях материали.

35-годишният Павел "Паша" Таланкин, който е работил в училището на миньорското градче Карабаш, напуска Русия още преди две години заедно с материалите, които се превръщат в основа за бъдещия филм. В него той е едновременно сърежисьор, оператор и главен персонаж. "Г-н Никой срещу Путин" разказва за пълзящата милитаризация и пропаганда след началото на войната в Украйна, засягаща дори децата. Филмът бе показан и у нас, като на премиерата му на фестивала Sofia Documental по видеовръзка от Чехия се включи самият Паша.

Това е третият филм, критика на Русия и режима на Путин, който печели "Оскар" за документалистика в последните четири години. Другите два са "Навални", спечелил през 2023 г., и "20 дни в Мариупол", лауреат в категорията през 2024 г.

По-рано "Г-н Никой срещу Путин" бе забранен за показ в Русия, а Никита Михалков - сам носител на "Оскар" преди повече от 30 години и виден поддръжник на статуквото, се превърна в най-гласовития негов отрицател.