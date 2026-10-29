Саша Барън Коен се извини на Казахстан за Борат

Британският актьор Саша Барън Коен, който изигра измисления казахстански журналист Борат Сагдиев в американската комедия "Борат", се извини за ролята и каза, че изпитва голямо уважение към народа на Казахстан, в подкаста Happy Sad Confused. По-рано този месец бе обявено, че Коен ще изиграе главната роля в театралния дебют на Тарантино на Уест Енд The Popinjay Cavalier.

"Борат няма нищо общо с Казахстан", добави комикът. По думите му страната, от която произлиза персонажът, всъщност се е променяла в зависимост от това коя телевизионна мрежа излъчва филма. Не е ясно дали последното е вярно, предвид че пълното заглавие на филма от 2006 г. е "Борат: Културен обмен с Америка за напредък на великия братски казахстански народ".

Коен обясни, че е използвал специфичен акцент за измисления образ и отбеляза, че собствените му познания за това как говорят хората в страните от Централна Азия са ограничени. "Всичко се свеждаше до невежеството на хората, с които общувах - те бяха готови да повярват на всякакви абсурди за място, за което дори не бяха чували", допълни Саша Барън.

Във филма Борат Сагдиев е репортер от Казахстан, изпратен от правителството си в САЩ, за да заснеме документален филм за американското общество и култура, пише в резюмето в сайта IMDb. В Ню Йорк Борат преминава курс, за да разбере американския хумор. Докато гледа сериала "Спасители на плажа" по телевизията, открива колко красиви са американките в лицето на актрисата Памела Андерсън, която е от Малибу, Калифорния. Борат решава да предприеме пътешествие през цяла Америка с намерението да направи Памела своя съпруга и да я отведе в родината си. По време на това пътуване Борат и неговият продуцент се сблъскват със страна, пълна със странни и удивителни американци - истински хора, попаднали в реални, хаотични ситуации, които водят до комични и бурни последствия.

Първият филм предизвиква остри реакции в "родината" на Борат през 2006 г. Продължението обаче се приема по-благосклонно и казахстанският борд по туризъм дори използва известната реплика на Борат "Very nice!" като свой нов слоган, пише американското радио NPR. Фразата е в основата на рекламна кампания и присъства във видеоклипове, които показват природните красоти, архитектурата и културата на Казахстан. Целта е да се представи на хората една страна, която според туристическата агенция е "най-добре пазената тайна на Азия".

В "Борат 2" (2020 г.) Саша Барън Коен си партнира с българската актриса Мария Бакалова, която играе неговата дъщеря Тутар Сагдиев. Ролята донесе на Бакалова номинация за наградата "Оскар" за най-добра актриса в поддържаща роля.