Армения спечели детската „Евровизия“ в Малта

Армения спечели 24-тото издание на детския песенен конкурс „Евровизия 2026“, състоял се снощи в Малта, съобщават организаторите. Победителка стана 13-годишната арменска представителка Наре` с песента Boo!, която получи 202 точки в края на зрелищното 150-минутно шоу. В музикалната програма участва и българската певица Дара (DARA), която триумфира в тазгодишната „Евровизия“ при възрастните, припомня официалният сайт на конкурса.

Дара изпълни победната си песен Bangaranga в паузата на състезателната програма при малките. На сцената излезе и миналогодишната победителка в детското издание на „Евровизия“ – Лу Дельоз от Франция, която представи песента Ce Monde.

За Армения това е трета победа в детския песенен конкурс след успехите през 2010 и 2021 г. Наре, която е от Ереван, е участвала четири пъти в националната селекция, която се организира от Арменската обществена телевизия AMPTV, преди да получи възможността да представи страната си на международната сцена.

На второ място се класира 10-годишният Лукас Паулано от Испания с песента Cuore Bello (Te Quiero, Te Quiero) и 184 точки, а трети остана 12-годишният Алек от Франция с Comment Tu Vas? и 165 точки. В класацията следват Сан Марино, Грузия, Полша, Малта, Нидерландия, Украйна, Кипър, Италия, Черна гора, Португалия, Ирландия, Албания и Северна Македония. България тази година не участва в надпреварата при малките.

В конкурса участваха 48 млади изпълнители на възраст между 9 и 14 години от 16 държави. Събитието се проведе пред около 4000 зрители в Малтийския център за панаири и конгреси, а милиони го проследиха по телевизията и онлайн. Победителят беше определен чрез гласуване на национални журита и онлайн вот на зрителите, всеки с тежест от 50 процента в крайния резултат.

Победителката Наре започва да пее още в ранна възраст и е участвала в мюзикъли, телевизионни предавания и някои от най-популярните музикални проекти в Армения. Тя бе избрана да представлява страната си измежду над 100 кандидати след прослушвания в Ереван. Автори на песента ѝ Boo! са Лилит Навасардян, Григор Кьокчян, Ник Егибян, Мартин Мирзоян и Ануш Тер-Гукасян.

За разлика от конкурса за възрастни, при детската „Евровизия“ телевизионният оператор на победителя не е длъжен автоматично да бъде домакин на следващото издание. "През идните седмици ще работим съвместно с всички наши членове, включително с телевизията победител AMPTV, за да определим и обявим кой ще бъде домакин на 25-ото юбилейно издание на конкурса догодина", съобщават от Европейския съюз за радио и телевизия (EBU).

Зрители от 16-те участващи държави, както и от още 178 страни и територии - с 6 повече в сравнение с изданието от 2025-а, са се включили в определянето на победителя чрез онлайн гласуване на сайта JESC.tv, където всеки можеше да даде гласа си за до три песни. Журита, съставени от трима експерти от музикалната индустрия и две деца на възраст между 10 и 15 години от всяка участваща държава, формираха другите 50% от крайната оценка. В онлайн гласуването са били получени милиони валидни гласове, разпределени в два етапа: първият – преди началото на шоуто, въз основа на предварителните клипове; и вторият – след последното изпълнение на живо, за да могат зрителите да гласуват въз основа на видяното на сцената.

Водещи на тазгодишното шоу бяха певиците Гая Кауки и Дестини, които се завърнаха на конкурса, поставил началото на кариерите им, заедно с телевизионния водещ Кийн Кутаджар.

Малта бе домакин на конкурса за трети път, като музикалната надпревара се състоя в град Та' Кали.

Продукцията бе впечатляващо техническо постижение на малтийската обществена телевизия PBS, обединяващо най-съвременни технологии за излъчване, осветление и звук с професионализма на екип от над 250 души. За грандиозното шоу бяха използвани 18 камери, около 750 осветителни тела, 700 квадратни метра LED екрани и 2,5 километра динамични LED елементи, включващи 62 000 LED пиксела. Над сцената бе окачено оборудване с тегло повече от 22 тона, поддържано от над 1,5 километра фермови конструкции, а 80 микрофона, шест аудиопулта и седем пулта за осветление гарантираха прецизността на всяко изпълнение, уточнява сайтът на EBU.

Осигурена от генератори с мощност 3,5 мегавата и свързана чрез повече от 200 километра кабели, продукцията демонстрира мащаба, техническата сложност и експертния опит, необходими за реализирането на телевизионно събитие на живо от световна класа от обществени медийни оператори, изтъкват организаторите.