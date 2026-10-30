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Дара пусна първа нова песен след победата на „Евровизия“

Сред авторите на Bad Idea е Виктор Тел, работил със Зейн Малик и Ейва Макс

Днес, 17:45
Новата песен на Дара е с електронни влияния и бърз танцувален ритъм.
Orpheus Music / Warner Music
Новата песен на Дара е с електронни влияния и бърз танцувален ритъм.

Дара представя новия си англоезичен сингъл Bad Idea, който излезе днес в целия свят чрез лейбъла ѝ StarShe Global с дигитална дистрибуция чрез „Орфей мюзик“/Warner Music. Песента дава първи поглед към предстоящия ѝ първи изцяло англоезичен албум, планиран за 2027 г., уточняват за БТА от „Орфей мюзик“. 

Bad Idea е енергична поп песен с електронни влияния, бърз танцувален ритъм и характерните вокали на Дара, а закачливият текст настройва за флирт, улавя привличането в късните часове на нощта и импулса да се отдадеш на момента въпреки предупредителните знаци.

Песента е написана от Дара, заедно с Виктор Тел, Линеа Сьодал, по-известна със сценичния си псевдоним Nea, и Туан Рей, а продукцията е на Виктор Тел и Twan Ray. Записът е реализиран в Швеция.

Тел е сред авторите на So Am I на Ейва Макс и Die For Me на Зейн Малик, а Линеа Сьодал е съавтор на световния хит Lush Life на Зара Ларсон. Рей е познат и с участието си в Halfway с диджеите Yves V и Bhaskar. За видеоклипа Дара работи с режисьорката Касандра Пауъл и оператора Йоанис Павлос Михелопулос. Продукцията е организирана в София.

„Толкова се вълнувам да споделя Bad Idea. Bangaranga ме срещна с много нови слушатели и искам тази следваща глава да им покаже повече от това коя съм“, казва Дара. През май тя донесе първата победа на България в „Евровизия 2026“ с Bangaranga и съответно – домакинството на страната ни за следващото издание. „Евровизия 2027“ ще се състои през май догодина в Бургас.

BAD IDEA
Provided to YouTube by StarShe GlobalBAD IDEA · DARABAD IDEA℗ 2026 StarShe Global under exclusive license to Orpheus Music/Warner MusicComposer: Victor Thell...
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