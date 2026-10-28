36 държави се записаха за бургаската "Евровизия"

Европейският съюз за радио и телевизия (EBU) потвърди списъка с обществените радио и телевизионни оператори, които ще се състезават в песенния конкурс "Евровизия 2027" през май в България. 36 оператора, с аудитория от 600 милиона души, ще изпратят песни и артисти в Бургас за 71-вото издание на най-голямото музикално събитие в света – с един повече в сравнение с 2026 г. Конкурсът ще се състои между 11 и 15 май 2027 г. в "Арена Бургас".

За първи път ще участва Канада, след като националният оператор CBC/ Radio-Canada стана пълноправен член на EBU през юли 2026 г., а Северна Македония се завръща в състезанието след 4-годишно отсъствие.

Испания и Словения все още не са решили дали ще участват в "Евровизия" 2027. Те бяха сред петте европейски страни, бойкотирали конкурса м.г. заради участието на Израел. EBU реши да даде време на двата оператора до декември да потвърдят решението си, "след като взе предвид сложността на въпроса", съобщава БНТ. Нидерландия вчера потвърди окончателно, че няма да се включи и догодина. Съдейки по списъка с участници, очевидно своята позиция за бойкот запазват Исландия и Ирландия.

И така, на "Евровизия" в Бургас ще гледаме и слушаме изпълнения от Албания, Армения, Австралия, Австрия, Азербайджан, Белгия, България, Канада, Хърватия, Кипър, Дания, Естония, Финландия, Франция, Грузия, Германия, Гърция, Израел, Италия, Латвия, Литва, Люксембург, Малта, Молдова, Черна Гора, Северна Македония, Норвегия, Полша, Португалия, Румъния, Сан Марино, Сърбия, Швеция, Швейцария, Украйна и Великобритания.

31 от състезателите ще бъдат разделени в два полуфинала. Журита и зрители заедно ще изберат 10 песни, които ще се класират от първия полуфинал на 11 май, вторник, и 10 песни от втория полуфинал на 13 май, четвъртък. Тези 20 ще се включат към предварително квалифицираните състезатели от България, Франция, Германия, Италия и Великобритания в големия финал в събота - 15 май.

Тегленето на жребия, с което ще се определи в кой полуфинал ще бъде изпълнена всяка песен, ще се състои в Бургас през януари догодина.

БИЛЕТИ ЗА БУРГАС

Билетите за общо 9 събития: заключителните представления на живо и предварителни шоута от репетициите с публика, ще бъдат пуснати в продажба в началото на 2027 г. Повече детайли ще бъдат публикувани на eurovision.com/tickets. Тези, които желаят да си купят билети за представленията в Бургас, трябва да се регистрират в Eurofan, официалната безплатна програма за членство на феновете на конкурса.

БНТ е домакин на "Евровизия" в България за първи път след победата на Дара с песента "Бангаранга" във Виена през 2026 г. През 2015 г. България беше домакин на детската "Евровизия" в София.

НОВИ ПРАВИЛА

Както беше обявено през август след годишната оценка на EBU и отзивите от членовете на организацията, ръководният орган на "Евровизия" одобри редица промени в правилата за 71-ото издание.

От 2027 г. всички артисти трябва да бъдат на поне 18 години в деня на тяхната първа репетиция спрямо досегашната граница от 16 години. Целта е засилване на мерките за безопасност и защита на по-младите артисти от натиска от съревнованието. В правилата за звука бяха внесени уточнения – не се разрешава резервните записи да заменят или да подпомагат прекомерно вокално изпълнение на живо.

Прилага се нова клауза за домакинството: то може да бъде отнето и дадено на друга държава, ако въоръжен конфликт, деликатна геополитическа ситуация или друго обстоятелство засегне съществено сигурността, безопасността или стабилността на страната или региона на спечелилия конкурса.