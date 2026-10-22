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"Момичето с ябълки" на Майстора 83 години по-късно

90-годишната Боянка Аракчиева се срещна с художествения си образ в Бургаската градска галерия

Днес, 12:40
Боянка Аракчиева през 1943 г. и днес.
Градска художествена галерия Петко Задгорски
Боянка Аракчиева през 1943 г. и днес.

Последният жив модел на художника Владимир Димитров - Майстора от творбата "Момиче с ябълки" се срещна със своя художествен образ. Боянка Аракчиева посети вчера Градската художествена галерия "Петко Задгорски" в Бургас. Картината е водеща в колекцията на галерията. Моделът се среща със своя детски портрет цели 83 години след неговото създаване, предава БНР.

През далечната 1943-а Боянка позира в родното си село Шишковци за знаменитата картина. На 22 септември тази година тя навърши достолепните 90 години.  

Боянка Аракчиева споделя безценни спомени от срещите си с Майстора. Тя разказва как в дните от 1 до 5 октомври всяка сутрин е била освобождавана от първия учебен час, за да може художникът да улови най-чистата, естествена слънчева светлина. Аракчиева го описва като човек, който наблюдавал внимателно светлината. "Човек ли ще рисува, ябълка, грозде ли – трябваше да е огряно от слънчеви лъчи. Той заставаше с гръб към тях и поемаше образа. Разказвал ми е, че се събува бос, че най-добре го зарежда "тази росица". Той така говореше – умалително за всичко", спомня си Боянка.

Един от най-ярките ѝ спомени е свързан с начина, по който Майстора показвал готовите си картини. На селските празници ги подреждал без рамки край дуварите на къщите, така че всеки минувач да може да ги разгледа. Аракчиева веднъж застанала до своя портрет и чула съседи да възкликват, че това е "нашата Боянка".

"Майстора ще остане като един светец, изпратен от небето, отнякъде да нарисува кюстендилските красоти, шишковските красоти, кюстендилските моми и невести и деца", споделя за художника неговият емблематичен модел.

Паметната среща с екипа на Бургаската галерия бе запечатана в кадри за спомен, на които Боянка Аракчиева - повече от осем десетилетия по-късно - отново позира с ябълки в ръце.

Картината е почти с ръста на баба Боянка.
Градска художествена галерия Петко Задгорски Картината е почти с ръста на баба Боянка.
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