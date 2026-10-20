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Хераклея Синтика спечели награда "Нов европейски Баухаус"

20 са отличените проекти сред над 800 кандидатури от малки общини в цяла Европа

20 Окт. 2026
Комплексът Хераклея Синтика включва Историческия музей в гр. Петрич, археологическия обект и тематичен парк в м. Рупите.
ЕПА/БГНЕС
Комплексът Хераклея Синтика включва Историческия музей в гр. Петрич, археологическия обект и тематичен парк в м. Рупите.

Проектът за античния град Хераклея Синтика в община Петрич и тематичния парк към него е сред 20-те отличени с наградите "Нов европейски Баухаус" за 2026 г. Той беше избран сред над 800 кандидатури от малки общини в Европа. Наградите отличават проекти и местни инициативи, които съчетават устойчивост, естетика и приобщаване на общностите.

Церемонията по връчването на отличията NEB Prizes 2026 се състоя в Брюксел, като приза получи кметът на Петрич Димитър Бръчков. В тазгодишното издание са участвали и кандидати от Бразилия, Япония и Канада.

Проектът за Хераклея Синтика, пряко обвързан с разкопките на античния град със същото име, е реализиран по Оперативната програма "Региони в растеж" за периода 2014–2020 г. Тематичният парк в местността Рупите е разработен като пространство, което съчетава археологическите структури, ландшафта и съвременния дизайн. Сред основните му цели са запазването на автентичността на археологическия обект и осигуряването на достъп до него за различни групи посетители. Като предимства на проекта са посочени концепцията за развитие на обекта и прилежащата зона, както и възможностите за обогатяване на посещението чрез културни събития и инициативи.

Наградата от 30 000 евро ще подпомогне популяризирането на археологическия обект в България и Европа, а очакванията са тя да бъде и предимство при кандидатстване за бъдещо европейско финансиране, каза в интервю за БТА директорът на Историческия музей в Петрич инж. Катя Стоянова. По думите ѝ финансовата стойност на наградата е сравнително малка на фона на инвестициите в проекта, но самото отличие има съществено значение за утвърждаването на Хераклея Синтика като обект с европейска значимост. Все още не е взето решение за конкретното разпределение на парите, но вероятно ще бъдат насочени към реклама и популяризиране на обекта. "От гледна точка на престижа и на високата оценка, дадена директно от Европейската комисия, това е изключително признание", посочи още Стоянова.

Тематичният парк край античния се очаква да заработи с пълната си функционалност през 2027 г., след като бъде завършена пътната връзка между археологическия обект и зоната за социализация. Комплексът ще предлага възможности за къмпинг, детски лагери и образователни програми, настаняване, ресторант и римски терми, използващи минерална вода от Рупите.

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