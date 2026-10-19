Проф. Бетани Хюз представя у нас книга и филм за България

Британската историчка, телевизионна водеща и писателка проф. Бетани Хюз ще представи в София книгата си "Седемте чудеса на античния свят" и филма "България: Земята на розите". Събитието ще се състои днес от 18:30 ч. в конферентната зала на хотел "Интерконтинентал", където писателката ще се срещне с българската публика, съобщават от издателство "Книгомания". Модератор на събитието ще бъде журналистът Бойко Василев.

"Бетани Хюз е своеобразен Индиана Джоунс на съвременната историческа документалистика", каза пред БНР Илиян Андонов, собственик и управител на издателството. "Тя направи истинската история вълнуваща за целия свят. Самото идване в България е изключително събитие, защото световни величини от нейния ранг имат достъп до милиарди хора от целия свят. Годишно тя достига до 2,3 милиарда хора със своите филми, със своя подкаст, със своите книги. Тя прави много за България, за българския туризъм, за рекламата."

Проф. Бетани Хюз е автор и лице на над 50 телевизионни и радио документални филма за BBC, Channel 4, Netflix, Discovery, PBS, The History Channel, National Geographic, BBC World и ITV. Нейните предавания са гледани от над 250 милиона души по целия свят.

Тя е родена през 1967 г. в Оксфорд, Югоизточна Англия. Завършва Оксфордския университет, специалност "Древна и средновековна история и култура". Преподава в университетите в Оксфорд и Кембридж, изнасяла е лекции и в Корнел, Бристол, Маастрихт, Утрехт, Манчестър, Суонзи. Първата ѝ книга "Елена от Троя: богиня, принцеса, курва" е преведена на десет езика, сред които и на български. "Седемте чудеса на античния свят" е бестселър на в. "Сънди таймс" и се радва на голямо одобрение от критиката.

През 2019 г. проф. Хюз е председател на журито, определящо носителя на британска литературна награда "Ман Букър" и е отличена с Орден на Британската империя за заслуги към историята.

Бетани Хюз е копродуцент на 7-серийна глобална документална поредица за споделените корени на източната и западната култура, чиято премиера е в ЮНЕСКО през 2013 г. Поредицата ѝ "Съкровищата на света" (Treasures of the World) се излъчва в 120 държави по света. Част от нея е и документалният филм "Съкровищата на България". През лятото на 2023 г. е заснет първият му епизод, който представя Казанлъшката гробница, Бузлуджа, Базиликата в Пловдив, Хераклея Синтика, Рилски манастир, Рилските езера, Археологически музей – Варна, където е изложено най-старото обработено злато в света, Варненското езеро, нестинарските ритуали в село Кости и ритуали на жители от село Рибново. Той е излъчен по телевизионния канал Viasat History на 24 май 2024 г., а във Великобритания епизодът е най-гледаното предаване в страната по Channel 4 в деня на неговото излъчване.

През април 2024 г. е заснет втори епизод на "Съкровищата на България", като снимките се провеждат в Пловдив, Велико Търново, Белоградчик, Созопол и пещерата "Магура". На 7 март 2025 г. е излъчен епизодът от поредицата, озаглавен "България – земята на розите". А през април т.г. проф. Хюз отново пристигна у нас, за да увековечи София в документалната поредица The Greatest Cities on Earth.