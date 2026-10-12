Теодора Духовникова стана най-добра актриса на фестивал в Сърбия

С три престижни награди се завръща спектакълът „Глембаеви“ на Народния театър „Иван Вазов“ след участието си в Седмия международен театрален фестивал „Театър на кръстопът“, който се състоя от 5 до 11 октомври в Ниш, Сърбия. С превъплъщенията си в пиесата на Мирослав Кърлежа, поставена от високо ценения в цяла Европа хърватски режисьор Ивица Булян, Теодора Духовникова спечели отличието за най-добра женска роля, а Константин Станчев – за най-добър млад актьор. Композиторът Митя Върховник Смекар пък получи приза за оригинална сценична музика.

„Тези отличия са поредното международно признание за високото художествено ниво на спектаклите на Народния театър и за таланта на творците, които ги създават. Гордеем се с успеха на „Глембаеви“ и с възможността българският театър да бъде част от значими международни фестивали, да среща нови публики и да участва активно в европейския културен диалог“, написаха от Народния театър в своята официална страница във Фейсбук.

„Благодаря на Народен Театър „Иван Вазов” за срещата ни с този излючителен режисьор и личност Ивица Булян и на Международния театрален фестивал „Сцена на кръстопът” в Ниш за наградата Най-добра женска роля за Шарлоте Глембай в “Глембаеви”, написа и Теодора Духовникова. И цитира режисьора Ивица Булян по отношение на своята героиня баронеса Кастели: „Жената, за която вече е казано всичко, не бива да добавя нищо”.

Гостуването на „Глембаеви“ в Сърбия бе част от конкурсната програма на седмото издание на фестивала „Театър на кръстопът“, който събира в Народен театър – Ниш, продукции от балканското културно пространство. Тази година освен спектакли от Сърбия, Хърватска, Словения, Черна гора, Северна Македония и България в съпътстващия афиш бе включено и заглавие от Нидерландия.

Големият победител в седмото издание на форума се оказа „Моят театър“ – авторски спектакъл на Борис Лиешевич от театър „Ателие 212“ – Белград, Сърбия. Той бе удостоен с наградите за най-добро представление, за най-добра мъжка роля – за Небойша Илич, който получи и специалната награда на фестивала. Много отличия инкасира и спектакълът „Драконът“ по Евгений Шварц на Местен театър – Любляна: той донесе на Нела Витошевич приза за най-добра режисура, на Игор Василев – за сценографски постижения, на Йелена Прокович – за постижения в дизайна на костюмите. За най-добра млада актриса бе определена Мария Маша Лабудович за ролята ѝ в „Случаят с Богородица“ на Кралски театър – Цетине, Черна гора.

Българският участник „Глембаеви“ е драматична история за властта, парите, семейните тайни и моралните разломи зад фасадата на една привилегирована фамилия. В спектакъла освен призьорите Теодора Духовникова и Константин Станчев – син на известната актриса Койна Русева, участват Деян Донков, Пламен Димов, Ана Пападопулу, Дарин Ангелов, Веселин Мезеклиев, Александър Кънев, Александър Тонев и Иван Николов.

Спектакълът „Глембаеви“ се връща на сцената на Народния театър „Иван Вазов“ в сряда, 14 октомври, а следващата дата, на която ще се играе, е 12 ноември.