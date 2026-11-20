Бьорн Улвеус, един от основателите на знаменитата група AББА, дари няколко милиона шведски крони за генератори на ток за детски градини, училища и детски болници в Украйна. Улвеус свърза дарението със сигурността на собствената си страна и изрази мнение, че подкрепата е трябвало да бъде "много, много повече от самото начало". Музикалната легенда каза това в интервю за шведския ежедневник Dagens industri. Вестникът пише за дарение "от порядъка на милиони", без да назове точната сума, а по-късно украинското посолство в Швеция уточни, че става дума за няколко милиона крони. (Курсът на шведската крона към еврото е около 1 към 11, т.е. дарението се равнява на стотици хиляди евро - бел. ред.)

"Украйна се бие за нас. Знаем, че Путин с удоволствие би окупирал балтийските държави и затова смятам, че трябваше да подкрепим Украйна много, много повече от самото начало“, отбеляза Улвеус. По думите му в първите месеци на войната американците и президентът Джо Байдън са действали нерешително и не са дали зелена светлина за доставки на далекобойни ракети. "Може би нямаше да сме тук, ако разбирахме, че те се бият за нас и че това трябва да бъде спряно сега", добави той.

81-годишният Улвеус обяснява позицията си със спомена за Студената война. "Толкова сме близо до балтийските държави, които тогава бяха съветски. Тази заплаха се загнезди в мен. Помня, че като млад си мислех: по-скоро бих умрял, отколкото да живея под такова комунистическо иго", каза той. Когато през февруари 2022 г. Русия нахлу в Украйна, той видял в украинците народ, който в огромното си мнозинство е отказал да принадлежи към руската сфера. "Но тиранинът ги напада въпреки това, защото смята, че Русия трябва да бъде нещо голямо и значимо. Това е посегателство", каза Улвеус.

Улвеус е решил да даде пари за генератори след разговор с украинския посланик в Стокхолм Свитлана Залишчук. "Бях на вечеря с посланика на Украйна в Швеция Свитлана Залишчук, където тя разказа, че най-високият приоритет преди зимата е да се осигурят генератори и отопление за цивилното население. Тогава реших, че тази кампания е добър начин да помогна, защото Beredskapslyftet умеят да поръчват и да разпределят техника в страната", отбеляза той.

Улвеус се присъедини към коледната кампания на Dagens industri и Beredskapslyftet – мрежа от шведски фирми, която поръчва и доставя техника за Украйна в рамките на инициативата Keep Ukraine Warm. От 24 август, когато започна набирането на средства за зимата, шведски компании и частни лица са дали за Keep Ukraine Warm около 3,6 млн. евро, според брояча на сайта на кампанията вчера.

Миналогодишната коледна кампания събра 53 млн. шведски крони – 33 млн. от бизнеса и 20 млн. от правителството на страната. Повечето от тях отидоха за медицинска апаратура и генератори на електричество за детската болница "Охматдит" в Киев, ударена при руска ракетна атака на 8 юли 2024 г.

Улвеус подкрепя Украйна публично от началото на пълномащабната война. По-рано той отправи призиви за дарения за UNITED24 – платформата за набиране на средства, създадена по инициатива на президента Володимир Зеленски. Dagens industri го попита дали не се страхува от отмъщение, след като е наричал Путин с обидни думи. "Не. Свободното слово значи всичко. Затова мразя автократите", отговори Улвеус. Той смята, че украинците се справят много добре на фронта "благодарение на бързите иновации и гъвкавост". Цивилните обаче страдат: "С постоянната заплаха от бомби и атаки срещу ТЕЦ това трябва да е ужасно страдание. Като швед знам какво значи да мръзнеш през зимата."