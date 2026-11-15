Водеща на БНТ отчаяно се опитва да спре въпрос към премиера за парите за култура

Водещата на сутрешното неделно предаване на БНТ "Отблизо" Боряна Граматикова даде всичко от себе си, за да не позволи да бъде зададен публично въпрос към премиера Румен Радев, министъра на финансите Гълъб Донев и министъра на културата Евтим Милошев защо парите за култура в бюджета за 2027 г. са намалени. Това се случи на фона на предупрежденията на културни дейци, че орязаните средства ще засегнат съществуването на редица библиотеки и читалища.

Тази сутрин в студиото на предаването "Отблизо" бяха поканени Атанас Христосков и Мартин Балкански от дигиталната антропологична платформа "Есториум", която записва истории за миналото, бита и културата на минали и настоящи поколения. Атанас Христосков засегна темата за парите на проекта, който съществува с 10% финансиране и 90% доброволен труд. Той припомни за подписаната миналия месец Харта за културна политика в комисията по култура и медии към парламента. В документа става въпрос за поетапното увеличаване на бюджета за култура до минимум 1% от БВП.

"Това, което се случва обаче, е, че този бюджет ще бъде намаляван, това е по план. Говорим за сектор, в който заплатите са най-ниски, два пъти по-ниски. Говорим за сектор, който е от над 80 хил. човека - художници, артисти, музиканти. Искам да се обърна към хората, от които това зависи, и да попитам господин Радев - казахте, че културата е приоритет, как ще го обясните на хората от хиляди читалища, музеи и библиотеки", пита Христосков.

Водещата Боряна Граматикова обаче бързо прекъсна госта с предупреждението, че има още 10 секунди ефирно време. "Знам, че имам повече", отговори ѝ Хрискосков и направи втори опит да се обърне към министрите на финансите и културата, но безуспешно, защото водещата пак го прекъсва с думите, че ефирът на предаването не трябва да се използва за политизиране. "Има и други предавания преди и след нас, в които присъстват тези теми", заявява тя. Христосков ѝ отвърна, че положението с парите за култура е геноцид, а Граматикова му обясни, че иска "по-скоро да говорим за красивите истории". "Но това са красивите неща - за да се създават, трябва да има условия", контрира Христосков.

💀 В Българската Прогресивна Телевизия, ако споменеш името Радев или Донев започват да те прекъсват, надговарят, да ти казват, че имаш 10 секунди и накрая представят следващия гост докато говориш. И това цялото нещо е защото искаш да попиташ - защо парите за култура са намалени.… pic.twitter.com/fqLF0zCmeO — Казано Чесно (@CesnoKazano) 15 ноември 2026 г.

Читалища в риск

Коалиция от над 300 читалища в цялата страна предупреди, че предвидените средства за култура в Бюджет 2027 поставят в риск съществуването на културните институции у нас.

Пред bTV Борис Маринов, който е секретар на читалище "Васил Левски 1928" в столичния район "Подуене" обясни, че основният проблем е, че от догодина се повишава минималният осигурителен доход, а предвиденото финансиране няма да може да покрие разликата. "Процентите все повече намаляват за следващите години. И вместо да гоним заветния 1% за култура, ние започваме да се отдалечаваме", казва Маринов.

"Читалищата са изправени на прага да се чудят как да покрият минималните осигурителни прагове, които са завишени. И ако ние тук сме читалище, което е в София, смея да кажа, че работим доста добре и имаме много дейности и успяваме да си платим режийните разходи и да инвестираме в база, то читалищата в малките селски места едва оцеляват. Там има хора, които работят на четвърт, на половин щат, които се чудят какво да правят", коментира още Маринов.

Изпълнителеният директор на Фондация "Народни читалища" Юрий Вълковски предупреждава, че "правителството задължава читалищните секретари, но също така читалищните специалисти – библиотекари, художествени ръководители, да се осигуряват на по-висок доход, а същевременно увеличава субсидията минимално. Резултатът е читалища на минус, още преди да са започнали дейност. Това ще удари най-силно селските читалища, където понякога има само един човек на щат (секретар-библиотекар)".

В отговор на запитване на bTV за проблема от министерството на финансите дават общи цифри - че предвидените с проекта на държавен бюджет за 2027 г. средства за читалищна дейност са в размер от над 93 млн. евро, разчетени на база 7 860 субсидирани бройки и стандарт за финансиране в размер на 11 844 евро, като са осигурени допълнително 4,8 млн. евро повече спрямо бюджета за 2026 г. Според коалицията "Будни читалища" обаче предложеният стандарт от 987 евро месечно не покрива минималния осигурителен разход за секретар на пълен работен ден при действащите прагове за клас "Ръководители".