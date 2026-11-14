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Кметът Терзиев обеща показ на филма за Чернобил в училищата

Авторите на "Хроники за неудобната истина" вече месец и половина чакат отговор от МОН без резултат

Днес, 20:27
Васил Терзиев и Веселин Диманов
Столична община
Васил Терзиев и Веселин Диманов

Кметът Васил Терзиев пое ангажимент за прожекции на филма "Хроники за неудобната истина" в училищата на София. Документалната лента е посветена на аварията в Чернобил през 1986 г. и мълчанието на властите за рисковете в първите седмици след аварията, докато отделни учени, лекари и специалисти се опитват въпреки цензурата и натиска да предупредят каква опасност застрашава населението на България. 

"Истината трябва да бъде казвана и показвана, независимо колко и за кого е неудобна. Днес имаме отговорност тази история да бъде разказвана. Столична община ще предостави безплатно на всички столични училища документалния филм "Хроники за неудобната истина", написа Терзиев след среща с авторите на филма Калоян Николов, Петър Драганов и Атанас Кръстанов.

Вече е планирана и първата прожекция - на 18 ноември от 12:30 ч. в 18. СУ "Уилям Гладстон". 

Дистрибуторът на филма Веселин Диманов (познат и като съавтор на филмите "Моралът е доброто" за Кристиян Таков и "Милен" за Милен Цветков) разказа пред "Сега", че са изпратили официално запитване до Министерство на образованието и науката да препоръча филма за показ в средните училища - както това се е случило с други продукции от в последните години, например "Един грам живот". Но вече близо месец и половина нямат никакъв отговор от ведомството.

Ангажиментът на Столична община ще помогне темата да стигне до най-широк кръг деца и младежи, тъй като много директори очакват заповед от властите, за да се осмелят да покажат филма в повереното им училище, коментира той. Авторите предоставят филма безплатно на всяко школо, което пожелае да го излъчи. С подкрепата на кмета Васил Терзиев те са готови да осигурят за прожекции и "Моралът е доброто" и "Милен" на училищата, които биха искали да ги покажат на учениците си.

Екипът на "Хроники за неудобната истина" вече е успял по частен път да покаже филма в отделни училища и университети. Сред тях са Втора английска гимназия, Нов български университет, предстои посещение и в 51. СУ "Елисавета Багряна". 

За месец в кината "Хроники за неудобната истина" е гледан от над 30 000 души. Предстоят гастроли и сред българската диаспора в Лондон, Виена, Люксембург.

"Хроники за неудобната истина"
"Хроники за неудобната истина"
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