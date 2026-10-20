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Ограниченията за старите коли може да станат целогодишни

Нискоемисионната зона сега е сезонна, а Терзиев ще предложи да стане целогодишна

Днес, 11:49
Софиянци дишат целогодишно отровни газове от колите, а София е от малкото европейски столици без пешеходна зона в центъра – у нас пешеходни са само отделни участъци на три улици.
БГНЕС
Софиянци дишат целогодишно отровни газове от колите, а София е от малкото европейски столици без пешеходна зона в центъра – у нас пешеходни са само отделни участъци на три улици.

Ще предложим нискоемисионната зона в София да действа целогодишно, като въвеждането на мярката зависи от подкрепата на Столичния общински съвет и подготовката на съпътстващи решения за гражданите. Това каза пред журналисти кметът на София Васил Терзиев на форум за чист въздух, организиран от Института за европейска политика по околна среда в партньорство с Clean Air Fund, предава БТА. Кметът не посочи срок, в който смята да предложи мярката. По думите му разширяването на обхвата на нискоемисионната зона трябва да става постепенно, като в действащата наредба вече са заложени стъпки за териториалния ѝ обхват и изискванията към автомобилите.

Сега нискоемисионната зона е сезонна – активна е от началото на декември до края на февруари и се разделя на два ринга с различен обхват. Малкият ринг се ограничава от бул. „Васил Левски“, бул. „Патриарх Евтимий“, бул. „Ген. Скобелев“, ул. „Опълченска“ и бул. „Сливница“ (забрана за I и II екогрупа). Големият ринг обхваща по-широк периметър между бул. „Сливница“, бул. „Данаил Николаев“, бул. „Ситняково“, бул. „Пейо Яворов“, ул. „Атанас Дуков“, бул. „Хенрик Ибсен“, бул. „Гоце Делчев“, бул. „Петко Ю. Тодоров“, бул. „Академик Иван Гешов“ и бул. „Константин Величков“ (забрана за I екогрупа).

По думите на Терзиев положителен резултат от нискоемисионната зона се наблюдава и през няколкото месеца, в които тя действа, а целогодишното ѝ прилагане би довело до по-добри резултати. Тeрзиев каза, че общината работи по цялостно предложение, което да отчита опита на други градове и данните за София.

На въпрос дали мярката няма да засегне най-силно хората, които не могат да си позволят по-нов автомобил, кметът каза, че се обсъждат програми за финансово подпомагане за подмяна на автомобилите. Според Терзиев промяната в наредбата трябва да бъде придружена от решения, които отчитат положението на социално уязвимите граждани.

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