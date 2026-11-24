Къде да изпратим писмо до Дядо Коледа? Къде да се качим на приказен трамвай? Кои улици и площади да изберем за вечерна разходка сред коледните светлини? Тази година Столичната община създаде специален коледен сайт, на който всеки може лесно и удобно да намери на едно място информация за празничните събития и преживявания в София, похвалиха се от "Московска" 33.

На koleda.sofia.bg софиянци и гостите на града могат да открият идеи за семейни разходки, концерти, спектакли и зимни забавления, както и да планират празничните си дни с помощта на интерактивна карта. Там е събрано на едно място информация за празничните събития, базари и атракции в София, съобщават още от Столична община.

Сред изненадите в сайта е чат асистент в ролята на Дядо Коледа. Посетителите могат да разговарят с него, да поискат препоръки за събития и да получат идеи как да прекарат времето си в столицата през декември.

Интерактивна Коледна карта ще улеснява планирането на празничните разходки и ще насочва посетителите към различни кътчета на София, които си заслужава да открият през декември, добавят от СО.

Още коледни светлини в София

Тази година градът ще посрещне празниците с нови и обновени светлинни украси. За първи път коледна декорация ще има на бул. „Цар Освободител“, а булевардите „Княз Александър Дондуков“ и „Черни връх“ ще бъдат с обновена украса, хвалят се още от СО.

Столична община ще разшири и украсата по ул. „Георги С. Раковски“, като удвои обхвата ѝ. Допълнителни светлини ще има пред храм „Св. Неделя“, както и на Немския коледен базар.

На 1 декември кметът Васил Терзиев ще запали светлините на голямата коледна елха на София пред храм-паметника „Св. Александър Невски“. Празнично украсени елхи ще има още на площад „Св. Неделя“, площад „Македония“ и пред Националния дворец на културата.

оледно влакче, базари и зимни забавления

Сред атракциите за най-малките ще бъде коледното влакче, което ще очаква пътници от 2 декември до 3 януари на площад „Св. Александър Невски“.

В празничната програма са включени още ледени пързалки, концерти, театрални спектакли и творчески занимания за деца.

Коледното настроение ще обхване и кварталите на София. От 26 ноември до 20 декември парк „Гео Милев“ ще бъде домакин на „Коледна Слатина“. От 2 до 12 декември инициативата „Заедно на Коледа“ ще събира жители и гости на район „Красна поляна“ в парк „Св. Петър и Павел“.

Кои коледни базари да посетим?

Немският коледен базар в Градската градина и Sofia Christmas Fest пред НДК вече посрещат посетители. Първият ще продължи до 21 декември, а вторият – до 28 декември.

На базарите гостите могат да открият ръчно изработени подаръци, кулинарни предложения, музика на живо и празнична атмосфера.

Пълна и актуална информация за коледните базари, събитията, атракциите и празничните локации в столицата е публикувана на https://koleda.sofia.bg/