„Спаси София“ предлага изменения в Закона за движението по пътищата, с които се въвеждат специализирани места за безопасно качване и слизане на пътници - Kiss & Ride, и места за товаро-разтоварни дейности. Предложението все още чака отговор от министерствата на транспорта и на регионалното развитие.

С паркирането Kiss & Ride партията предлага специално обозначени места за безплатен престой за кратко време. Целта е да се осигури безопасно качване и слизане на пътници в райони около училища, детски градини, болници, гари, летища и други обществени обекти.

Освен това в предложението има специални места за товаро-разтоварни дейности. Те ще са около търговски обекти или пък ще се отнасят за автомобили за доставки до адрес или хамалски услуги. В този случай партията предлага да се уговори часови режим, а резервирането да става при нужда от преместване на някакво имущество.

„Спаси София“ предлага и глоба. С 50 евро ще се наказват водачи, паркирали в паркове, градини, детски площадки, площи, предназначени само за пешеходци, и на тротоари в населените места извън разрешените за това места. Такава ще е глобата и ако някой е паркирал или престоява на такова специализирано място, но не извършва дейност, свързана с него – т.е. не изчаква пътник да се качи или слезе в близост до учебно заведение, гара или друг обществен обект, или не осъществява товаро-разтоварна дейност. Предвидени са и единни пътни знаци и маркировка.

Това предложение е резултат от поправки на „Спаси София“ по вече внесен законопроект на „Продължаваме промяната“, който бе отхвърлен. Проекта на „Спаси София“ адресира препоръките на Националното сдружение на общините в Република България. „За разлика от първоначалния законопроект, предложенията на Спаси София дават право на всяка община сама да определя необходимостта, броя, местоположението и условията за ползване на специализираните места,“ пишат от организацията на Борис Бонев.