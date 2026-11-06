София готви тежък удар по детския спорт

Училищните физкултурни салони са важна част от спортната инфраструктура на София, защото много от тях се използват за тренировки и извънкласни занимания.

Само ден, след като СОС отхвърли проекта на кмета Васил Терзиев за международни турнири по скейтборд за десетки милиони евро, се разбра за нова противоречива идея. Столична община подготвя вдигане с до 400% наемите на училищните салони и зали за спортуване.

Това се стана ясно от становище на Българския съюз за физическа и култура и спорт (БСФС), адресирано до спортния министър Енчо Керязов, кмета Васил Терзиев и председателя на СОС Цветомир Петров. Оттам цитират доклад от 19 октомври на зам.-кмета в направление "Образование, спорт и младежки дейности" Десислава Желязкова. В него се предлага драстично увеличение на цените за ползване на училищните бази спортуване и извънкласни дейности. Най-малкият ръст е 202,3% (за зали до 100 кв.м), а най-големият - 389% (за зали с площ над 500 кв.м).

„Общинското училище се третира като търговец, а училищният физкултурен салон като търговски актив. Цената се определя по „пазарна наемна стойност“, вместо по разходите за предоставяне на услугата. Този подход противоречи на закона, на собствената Стратегия на Столична община за спорта и на самото предназначение на Правилата“, се казва още в становището на БСФС, подписано от председателя му проф. Светослав Иванов.

Става ясно, че липсва всякаква икономическа обосновка, а самият доклад се опира на чужда оценка, като само са копирани цените, предложени от частна консултантска фирма. Не са посочени нито критерии, нито методика за оценяване.

„За десетки хиляди софийски деца общинските училищни физкултурни салони и зали са единственото достъпно място в квартала, където могат да спортуват. Всяко административно препятствие пред това пространство директно отлъчва децата от активния живот“, пишат още от БСФС.

Оттам посочват, че настоящите наеми са въведени през март 2018 г. Оттогава инфлацията (по данни на НСИ) е около 50%, докато вдигането на цените е в пъти по-голямо. И посочват, че предложената ценова скала същевременно е "вътрешно противоречива", защото цената е на квадратен метър, с падаща ставка: от 0.17 €/ м2 (за най-малките зали) до 0.12 €/м2 (за големите).

Организацията настоява да не се пренасят механично пазарни принципи върху детско-юношеския спорт; да се въведат преференциални, защитени цени или безвъзмезден режим за клубовете, работещи с подрастващи, в съответствие с духа на Закона за физическото възпитание и спорта; и да се разграничи търговското отдаване на общински имоти под наем и тяхното използване за обществено полезна, образователна и спортна работа с ученици.

В противен случай, пишат от БСФС, резултатът ще бъде верижна реакция: непосилни такси за родителите и принудително връщане на децата пред компютърните екрани.