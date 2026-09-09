София одобри рекорден нов дълг от 367 млн. евро

Столичният общински съвет одобри окончателно решение за поемането на рекорден нов дълг в размер на 367 млн. евро. Решението бе гласувано въпреки острите критики в зала, че общината прибягва към теглене на дълг за текущи разходи и взима лесни пари вместо да работи по-добре. Въпреки критиките заемът бе гласуван. С това дълговото бреме на града се увеличава с над 80%. Докладът мина с подкрепата на ПП-ДБ, ГЕРБ-СДС, БСП, "Спаси София" (45 гласа за). "Възраждане" гласува против, "Синя София" и други независими се въздържаха.

Какви са условията по дълга?

Предвидено е новият дълг да се вземе по две различни пътеки - до 183.5 млн. евро от Европейската инвестиционна банка и до 183.5 млн. евро - от търговска банка. Двата договора за заем ще са със срок минимум 15 години, дългът ще се усвоява минимум 3 години, като гратисният период ще е поне 3 години. Срокът за погасяване ще е минимум 12 години. Предвидено е максимален лихвен процент: плаваща лихва не по-висока от 6-месечния Euribor + 110 базисни точки, таксите и комисионните следва даа са до 0.25% от главницата, дългът ще се погасява с бъдещи приходи на общината.

За какво ще се харчи дългът?

177 млн. евро от дълга ще бъдат изразходвани за ударно закупуване на нови транспортни средства. Към доклада е представена детайлна разбивка, като от нея става ясно, че с парите ще се финансира закупуването на 200 автобуса, 50 електробуса, 75 тролейбуса и 20 трамвая. Закупуването на толкова много транспортни средства за столицата е безпрецедентно, като освен с пари от бъдещите заеми нов състав за електро- и автотранспорта вече се закупува с европейско и общинско финансиране. Има и одобрена от СОС програма.

Останалата част от средствата са за реализация на инфраструктурни обекти, в това число 40 млн. евро за ремонт на тротоари.

Колко задлъжняла ще стане София?

Новият дълг представлява 82% от дълга на общината към края на 2025 г. По отчетни данни от бюджет 2025 в края на годината остатъчните задължения на столицата са възлизали на 874 660 252 лв. или 447.2 млн. евро. Поемането на нов дълг с такъв размер е безпрецедентно, но това не е помогнало докладът на общината да е по-мотивиран в тази посока, коментират експерти.

В доклада няма анализ какъв ще е консолидираният дълг след поемането на новите заеми - даден е остатъчният дълг по досега съществуващите заеми по години, няма общо сумиране. В доклада все пак е посочена прогноза за бъдещите разходи за обслужване на дълга, като от данните става ясно, че те ще бъдат най-високи през 2029 г. - 9.72% при позволен лимит от 15% от собствените приходи и изравнителна субсидия.

В доклада липсва и сравнителен анализ защо заемното финансиране е предпочетено пред възможни алтернативи – безвъзмездно европейско финансиране, собствени средства на общината, поетапно финансиране на отделните инвестиции. Не са проучени и възможностите за ПЧП.

КОМЕНТАРИ

В зала докладът предизвика остри критики въпреки че по комисии мина в подозрително мълчание и съветници коментираха, че има политическа сделка за приемането му. При гласуването на точката днес се видя, че има солидно мнозинство. Чуха се обаче и критични коментари, но дискусията преждевременно бе прекратена.

Много остро изказване направи съветникът от "Синя София" Ивайло Йонков. "Ставаме свидетели на класически шантаж и скрито субсидираме. Ключови инфраструктурни проекти се държат заложник на закупуването на подвижен състав за пробити общински дружества. Пакетираме в едно две несъвместими пера. Не можем да се справим в контрола в градския транспорт и за да не се отрази закупуването на нов подвижен състав на цената на билета, прехвърляме този разход върху всички софиянци чрез заем. Наливаме в дружества, които декларират, че не могат и в момента да изпълняват зимното разписание, вместо да се търси вариант за реализиране на публично-частни партньорства", коментира Йонков. Той обърна внимание на факта, че с лихвите сумата, която столичани ще връщат, е над половин милиард. Предложението на Йонков заемът да се раздели на две и частите с инфраструктура и подвижен състав да се гласуват поотедлон не мина.

Критики отправиха и от "Спаси София" срещу включването в програмата за заема на текущи разходи по преасфалтиране на фона на отсъствие на знакови обекти като лифтовете на Витоша и Централна минерална баня. Предложенията за включването им за сметка на отпадане на три предвидени за ремонт кръстовища не бе прието с аргумента, че се прави в последния момент. Иначе партията е за взимането на заем в частта закупуване на транспортни средства. Диян Николов от "Възржадане" пък попита защо се теглят заеми за инфраструктура при хронично неизпълнявана капиталова програма и получи отговор, че неизпълнението на капиталовата програма било в друга нейна част. Не се разбра защо не се пренасочват средства и защо няма по-гъвкаво планиране и управление на програмата.

"Целта на този заем е да осигурим дългосрочно финансиране, което излиза извън рамките на мандата. Имаме дългогодишен подход, има посока. Целта е да се изгради инфраструктура, която от години чака. Ще бъдат направени и големи инвестиции в градския транспорт. Нека не намесваме Витоша и банята", коментира Терзиев. Зам.-кметът на финансите Клисурски пък разясни, че предложените условия по заема са по-добри от някои емисии на държавен дълг.