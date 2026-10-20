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Първите 20-метрови автобуси вече са в София

Доставките идват по спорен договор за стари рейсове "Мерцедес" от Виена

Днес, 10:02
Автобусите във Виена
Уикипедия
Автобусите във Виена

20-метрови автобуси "Мерцедес" скоро ще возят столичани в София. Това ще са най-дългите автобуси в столицата. Те идват по договор за 42 употребявани автобуса от Виена, около който имаше големи скандали преди няколко месеца. Първите рейсове от поръчката вече са на проби из София, съобщи "Градски транспорт България".

Договорът беше подписан през септември. Кандидатът беше един – вносителят на "Мерцедес". Стойността на сделката е 5 033 700 евро без ДДС (119 850 евро на брой). Доставката трябва да приключи още следващия месец.

Автобусите ще бъдат насочени към едни от най-натоварените линии в София – № 94, 204 и 280, обслужващи направленията към Студентски град. Превозните средства са с дължина между 18 и 20 метра, изцяло нископодови, с капацитет за минимум 45 седящи и 120 правостоящи пътници. Оборудвани са с климатизация, отопление и специализирано място за инвалидни и детски колички. Автобусите са с ЕВРО VI стандарт (произведени между 2016 г. и 2019 г. за градския транспорт във Виена), съобщи след подписването на договора Симеон Ставрев, общински съветник от "Демократична България".

Идеята на автобуси с такъв голям капацитет е да поемат повече пътници при недостиг на шофьори в градския транспорт. 

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