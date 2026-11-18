Сега архив Дори на много места в центъра на София е буквално тъмно

Столичната община се похвали с нови решения за уличното осветление в тъмна София. Много хора се оплакват, че на практика дори по централни улици е или тъмно, или много слабо осветено. Проблеми има и във всички квартали.

На този фон СО обявява, че "разширява системата за интелигентно управление на уличното осветление, която ще обхване цялата територия на София". Това щяло да осигури по-надеждно осветление на улиците и в кварталите, по-бързо откриване и отстраняване на аварии и по-ефективно използване на средствата за поддръжка и електроенергия. Вече са модернизирани над 700 електрически табла, чрез които се управляват около 35 000 осветителни тела. Предстояло обновяването на още 1230 табла, с което през тази и следващата година ще завърши изграждането на единна система за дистанционно управление и наблюдение на цялото улично осветление в столицата.

„Уличното осветление е част от сигурността на хората и от качеството на живот в града. Затова инвестираме в модернизация, която ни позволява да управляваме цялата система по-ефективно, да предотвратяваме проблеми и да контролираме разходите. За мен доброто управление означава да използваме технологиите, за да решаваме реални проблеми, и вложените публични средства да носят конкретна полза за хората“, каза кметът на София Васил Терзиев, цитиран от пресцентъра си.

Извършено е модернизиране и надграждане на електрически табла на територията на цялата Столична община, като повечето са в районите „Триадица“, „Младост“, „Лозенец“, „Средец“, „Витоша“, „Панчарево“, „Изгрев“, „Искър“, „Студентски“, „Връбница“, „Надежда“, „Слатина“ и „Подуяне“. В съществуващите табла са внедрени интелигентни контролери за управление на публичното осветление.

Обновяването на първите електрически табла е започнало с финансиране по европейски проекти по Националния план за възстановяване и устойчивост, по Норвежкия механизъм и със средства от бюджета на общината.

Модернизацията на публичното осветление ще позволи по-бърза реакция при аварии, по-ефективна поддръжка и по-добър контрол върху разходите, твърдят от СО.

Голяма част от случаите на неработещо осветление се дължала на изчерпания експлоатационен живот на осветителните тела и мрежите.

Новата система позволявала тези проблеми да бъдат установявани чрез непрекъснато наблюдение на всяко захранващо електрическо табло. Тя следи състоянието на електрическата инфраструктура и сигнализира за нерегламентирано присъединяване, технически проблеми, необичайно потребление и потенциални енергийни загуби.

Дистанционното управление позволява и настройване на режимите на осветление според времето, сезона и конкретните потребности на градската среда.

Системата използвала вграден изкуствен интелект и алгоритми, които в реално време анализират работата на таблата, алармите, електрическите параметри, включително напрежението и тока, както и работните графици и отклоненията.

През последните години Столичната община е инвестира в модернизация на алейното осветление в Южния парк и парковете „Заимов“, „Свети Никола“, „Тбилиси“, „Баня Лозенец“ и „Лагера“. В парк „Заимов“ са поставени над 160 нови стълба. При обновяването на над 22 пешеходни подлеза, включително при Орлов мост, Софийския университет, гара „Подуяне“, ул. „Александър Жендов“ и бул. „Ботевградско шосе“, е изградено енергоспестяващо LED осветление, твърдя от общината.

При реконструкцията на уличната мрежа, включително бул. „Ал. Стамболийски“, ул. „Опълченска“, изграждането на надлеза при Бакърена фабрика и нови квартални улици, е изградено изцяло ново осветление. Чрез програмата за граждански бюджети „Идеи за града“ се финансира и ново осветление в междублокови пространства и по пешеходни алеи в районите „Слатина“, „Красно село“, „Триадица“ и „Илинден“.

Изградено е и изцяло ново художествено осветление за емблематични за столицата сгради и паметници – включително фасадата и фронтона на Народния театър „Иван Вазов“, паметника на Васил Левски, Руската църква „Св. Николай“ и храма „Св. Седмочисленици“.