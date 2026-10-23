София забранява строителни дейности в почивни дни

Столичният общински съвет се заема с една празнота в сегашната наредба за реда и условията за провеждане на масови мероприятия, опазването на общински имоти и шума в жилищни сгради – кои строителни дейности не може да се извършват в почивни дни, става ясно от промени, публикувани за обществено обсъждане.

Сега често в почивни и празнични дни се извършват дейности по премахване на строежи, изкопни и насипни дейности, и др. Те обикновено са свързани с използването на тежка техника, извозване или преместване на земни маси и строителни отпадъци. Това причинява запрашаване, замърсяване на улични платна и тротоари, шум и затруднения за пешеходците и автомобилния трафик, пише в мотивите към наредбата.

Занапред премахването на строежи, извършването на изкопни и насипни дейности, както и строително-монтажни работи по вертикалната планировка на имоти частна собственост, ще бъдат изцяло забранени в почивни дни. Допускат се единствено неотложни работи за предотвратяване на непосредствена опасност за живота или здравето на хората, имуществото и околната среда.

Глобите обаче може и да не стреснат големите инвеститори, които се чувстват безнаказани и при строителни работи редовно блокират улици, тротоари, замърсяват и т.н. Глобата за физическо лице е от 255 до 1022 евро, а за юридическо – от 1533 до 5112 евро. При повторно нарушение наказанията се увеличават на 1022 - 2556 евро за физически лица и от 5112 до 10 225 евро за юридически.

Новата забрана важи за съботни и неделни дни, официални празници, както и за дните, обявени за неработни с решение на Министерския съвет. Публикуването й за обществено обсъждане е само началото на дългата процедура по приемането й.