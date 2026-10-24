Слави Бинев бе застрелян в София

Бизнесменът и политик Слави Бинев е бил застрелян в столичния квартал „Павлово“, съобщава БНР, като се позовава на свои източници от МВР. На мястото има криминалисти, а полицията разследва убийството.

Сигналът е получен малко преди 10.30 ч., потвърдиха от СДВР пред "Нова телевизия". В "Спешна помощ" са получили сигнала в 10:28 ч. Линейката е дошла за 7 минути и само констатирала смъртта.

Бинев е една от противоречивите фигури на българския преход. През 90-те години развива бизнес в сферата на услугите и развлеченията, а името му се свързва с R-System Holding и със столични заведения, сред които клуб „БИАД“.

Роден е на 10 декември 1965 г. в София. Преди да навлезе в бизнеса и политиката, се занимава активно с таекуондо. През 1992 г. печели европейска титла в този спорт, а по-късно заема ръководни позиции в спортни организации. Към последните години е президент на Българската федерация по таекуондо и първи вицепрезидент на Европейския таекуондо съюз.

Политическата му кариера започва с партия „Атака“. През 2007 г. е избран за евродепутат, а същата година се кандидатира за кмет на София. По-късно създава политическото обединение ГОРД, а през 2014 г. влиза в Народното събрание и оглавява парламентарната комисия по култура и медии, което доведе до огромен скандал и протести на културни дейци.

През май 2026 г. бе преизбран за председател на Българската федерация по таекуондо за нов петгодишен мандат.

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