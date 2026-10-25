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Румен Радев очаква още знакови убийства

Причината била борбата на кабинета с олигархията

Днес, 13:40

"Най-вероятно, има такава възможност, такива убийства да продължат и за в бъдеще", заяви Румен Радев днес пред журналисти в контекст на убийството на Слави Бинев. Премиерът говори по различни теми пред репортери, след като гласува.

Очакванията, че може да има още убийства, той разви на база на това, че олигархията била притисната от настоящата власт, съответно в престъпния свят ресурсите намалявали, почвало противопоставяне. "В годините на прехода такива знакови убийства не само, че не се разкриваха, а извършителите им се прикриваха от полицията и от държавата. Сега нещата са коренно различни. Държавата се връща в своите функции. Вече се вижда и се усеща, че подземният свят и олигархията губят контрол върху обществените поръчки и финансовите потоци в държавата. Когато ресурсите намаляват, противоборството за тях се изостря", каза Радев. Премиерът обеща държавата да е по-активна в разкриването на престъпленията, както и по отношение на възмездията. Според Радев основен мотив за убийството на Бинев е преразпределението на пари.

Това, което пропусна министър-председателят да коментира, е, че Бинев присъстваше на мероприятието по издигане на Илияна Йотова за президент, макар да не влезе в инициативния комитет. Йотова редовно се появяваше и на събития на Федерацията по таекуондо, на която Бинев бе шеф.

Макар да бе запитан, Радев не каза нищо категорично относно депозираната оставка на директора на НСО Емил Тонев след инцидента със Соня Колтуклиева. „Искам да видя резултатите от разследването”, отговори премиерът няколко пъти на настойчивите репортери. Той защити и Михаела Доцова. „В Закона за НСО много ясно е разписано, че в критична ситуация разпорежданията на служители са задължителни за охраняемото лице, независимо колко висока длъжност заема то. Г-жа Доцова не е нарушила нито закона, нито моралните норми”, каза Радев.

Той отново заговори за "координация" между опозиционните сили, а случаят с Колтуклиева нарече "провокация". "Политическите партии в опозиция работят все по-координирано помежду си, но се срамуват да го признаят. И когато видяха провокацията пред централата на "Прогресивна България", я истеризираха до максимална възможна степен с надеждата да се вдигне обществена вълна на възмущение и зад тази димка да могат да легализират пред обществото своята сглобка с искането на оставката на председателя на парламента", разви версията си премиерът.

„Разпитват се много хора и призовавам за повече смелост. Има притеснение в някои политически лидери, че все повече хора ще започнат да говорят какво се е случвало и как се е грабело”, бе пък коментарът му по повод арестите на кметовете на ДПС.

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