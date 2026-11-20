Булфото Премиерът Румен Радев и шефът на НСО Емил Тонев са особено близки още от времето, когато първия беше президент.

Президентът Илияна Йотова и премиерът Румен Радев съвсем забравиха за оставката на началника на Националната служба за охрана ген. Емил Тонев. Оставката бе поискана от Йотова и подадена от Тонев веднага след инцидента, при който журналистката Соня Колтуклиева бе повалена грубо на земята от охранител на председателя на Народното събрание Михаела Доцова.

Само преди два дена, на военния полигон в Сливница, премиерът Радев беше попитан за проверката на НСО по въпроса. Оказа се, че министър председателят, който първо чакаше разследването на военна прокуратурата, сега искал да види някакъв окончателен доклад, след което ще обсъди въпроса с президента Илияна Йотова. Той не каза дали ще бъде поискано освобождаването на ръководителя на НСО, но уточни, че окончателното решение ще е на президента.

НСО е единствената специална служба, която е към държавния глава, който назначава и освобождава началника ѝ след съгласуване с Министерския съвет.

Веднага след инцидента с Колтуклиева Йотова каза, че е видяла пропуски и е поискала оставката на Емил Тонев.

"Още вчера вече тръгна проверка в Националната служба за охрана. Чакам първите резултати и всеки момент докладване на началника за изясняване на всичка обстоятелства около този инцидент. В две направления най-малко: както по отношение охраната на председателя на Народното събрание, така и по случаята с нашия колега Соня Колтуклиева. Това, което мога да кажа на този етап, аз лично виждам пропуски и очаквам резултати", каза тя. Почти веднага Тонев обяви, че дава оставка. След това обаче и Йотова взе да увърта и да се оправдава с незавършили проверки.

Румен Радев е особено близък с шефа на НСО Емил Тонев още от времето, в което беше президент. Именно той през 2020 г. го назначи за първи път начело на НСО. И на няколко пъти го спасява от уволнение, като отказваше да подпише указа за освобождаването му. Един от случаите бе заради действията на охранителите на НСО край паметника Шипка на 3 март, когато бе допуснато агитката на проруските националисти от "Възраждане" да обстрелва със снежни топки тогавашните премиер Кирил Петков и председател на Народното събрание Никола Минчев. Оставката на Тонев бе искана от транспортния министър по онова време Николай Събев.

През април 2022 г. правителството дори официално предложи на президента да освободи Тонев заради тежко нарушение и системно неизпълнение на служебни задължения. Поводът бе предаването на видеоматериали от служебните входове на МС на прокуратурата. "В сградата на МС се намира контактна точка, чрез която могат да се подават сигнали за престъпления директно на европейската прокуратура. С предаването на тези видеоматериали се компрометира поверителността на подателите на сигнали и се застрашават техните права", обясни тогава говорителят на МС Лена Бориславова.

През август 2025 г. Радев успя да изтъргува съгласуване на втори петгодишен мандат за Тонев с правителството на Росен Желязков срещу президентски указ за назначаването за главен секретар на МВР на Мирослав Рашков (който пък е близък до санкционирания по "Магнитски" лидер на ДПС Делян Пеевски).

НСО беше намесена и в историята около ареста на журналистката Гергана Петрова при посещение на Румен Радев в Струмяни. Тогава от МВР обявиха, че са проверили жената по искане точно на НСО. След скандала бе освободен шефът на ОДМВР-Благоевград, а държавната охранителна служба и нейното ръководство се снишиха.

Шефът на НСО Емил Тонев очевидно няма никакво намерение да напуска поста си. Днес той съобщи, че е подписал споразумение за сътрудничество с ректора на Техническия университет в София за сътрудничество в редица стратегически технологични направления, включително разработката на безпилотни летателни системи и антидрон защита.

"Сега" припомня:

На 22 октомври Соня Колтуклиева пострада при сблъсък със служител на НСО пред централата на "Прогресивна България" в София. До инцидента се стигна, след като журналистката се опита да зададе въпрос на Доцова и отвори вратата на служебния автомобил, в който тя се намираше. Охранител изблъска Колтуклиева, която падна на тротоара.

Военно-окръжна прокуратура - София привлече в качеството на обвиняем офицера от НСО Мартин Варадинов по два текста от НК, включително и за причиняване на средна телесна повреда от длъжностно лице при или по повод изпълнение на служебните му задължения. Той обаче бе пуснат на свобода срещу "подписка".