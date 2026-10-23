И ГЕРБ заподозря сглобка - между Радев, ПП и ДБ

Теориите за „сглобки“ в политиката се умножават - ГЕРБ заподозря "Продължаваме Промяната" и "Демократична България", че подготвят почвата за съюз с "Прогресивна България" заради предстоящия избор на новия състав на Висшия съдебен съвет (ВСС).
Повод за съмненията даде отказът на формациите на градската десница да се включат в инициираната от ГЕРБ подписка за искане за оставката на Михаела Доцова. Причината е инцидентът, при който охранител на председателя на парламента повали журналистката Соня Колтуклиева. Опозиционните формации единодушно заклеймиха управляващите като отговорни за инцидента. Това даде основание на ПБ да твърди, че случаят се използва за "възкресяването на сглобката", управлявала в периода 2023-2024 г., както лидерът им твърдеше и преди това.
Подписката обаче показа, че опозицията изобщо не действа като "сглобка". Самата Доцова беше излъчена на поста си от "Прогресивна България", но с подкрепата на ГЕРБ и ДПС. Сега вече депутатите на Бойко Борисов определят поведението ѝ като "недопустимо и несъвместимо с институцията, която представлява". Обявиха и че няма да се включат в планирана делегация в Словакия, водена от Доцова, като впоследствие се разбра, че тя изцяло е отменила посещението.
Единствените подписи обаче, които ГЕРБ събра, бяха на депутатите от партията. По-късно съобщиха, че въобще няма да внасят подписка. "Оставката не трябва да бъде резултат от политически натиск, а от осъзнаване на собствената отговорност", преобърнаха те позицията си.
Нежеланието на другите опозиционни сили да участват изрази водачът на ПП Асен Василев. На брифинг в парламента той посочи, че няма смисъл от подписки и извънредни заседания, защото Доцова трябва сама да покаже дали има свободата да си подаде оставката. Василев припомни случая в Струмяни с белезниците за журналистка. "Снощи нокаутираха друга журналистка. Какво ще бъде третият път?!", попита той.
Обърканите и несъгласувани действия на опозицията се виждат от това, че ГЕРБ даде брифинги на два пъти през деня - първо да обяви намерението си за подписка, а след това да го оттегли. На втория път вече дойде обвинението срещу ПП и ДБ. Депутатът Тома Биков заяви, че отказът им да положат подписите си е знак, че текат процеси за нова сглобка, свързана с избора на ВСС. Той допусна, че след месец нападащите се помежду си ПБ, ПП и ДБ могат да се договорят за преразпределянето на съдебната власт.
Забеляза се и интересен нюанс в отношението на ГЕРБ по инцидента. Хората на Борисов обявиха, че НСО се използва като "бушон". "Не може с НСО да се изкупи политическата отговорност", заяви депутатът и бивш външен министър Георг Георгиев. Така на практика герберите защитиха службата.
По-рано днес ДБ настоя да се оттегли не само Доцова, но и началникът на НСО Емил Тонев, който миналата година беше преназначен на поста от бившия президент и настоящ премиер Румен Радев. Следобеда Тонев подаде оставка, след като президентът Илияна Йотова я поиска. Според ДБ отговорност за липсата на професионализъм в НСО трябва да поеме не само Радев, но и от Йотова, която се ползва от подкрепата на ПБ за изборите. "Тръгвайте си. И не чакайте повече. Подайте оставките си!", призова ДБ.
От ДБ припомниха, че досега са искали оставките на трима председатели на парламента - Росен Желязков, на Рая Назарян и на Наталия Киселова, и в това няма никакви сглобки. "Оставката на Доцова не бе подадена, това е въпрос и на неразбирането на г-жа Доцова каква е отговорността, която носи председателят на НС, а и е функция от мнозинството и очевидното нежеланието на г-н Радев. Втората оставка е много наложителна, тя е депозирана, но не знаем отново дали Румен Радев ще реши дали да я приеме", каза съпредседателят на ДБ Ивайло Мирчев. "Румен Радев е с по 7-8 автомобила от НСО дори по време на кампания. На това трябва да се сложи край, а ген. Тонев беше проводник на всичко това, виждаме колебание дали да си тръгне. Той срамежливо е подал оставка и още не сме разбрали дали тя е приета и дали ще бъде издаден указ", каза Мирчев.
Лидерът на ДСБ и евродепутат Радан Кънев каза, че оставките на Доцова и Тонев са функция на поведението и решенията на лидера на управляващата партия Румен Радев. "Той трябва да реши за оставката на Тонев, той трябва да реши за оставката на Доцова. И не на последно място, от него зависи тази грозна, разделяща обществото кампания, да спре", каза Кънев. А другият съпредседател в ДБ Божидар Божанов каза, че най-естественото нещо е, когато има "сериозен гаф" на политическо лице, опозицията да поиска оставки.
"НСО посегна на българска гражданка, на жена. А г-жа Михаела Доцова избяга като най-последен нарушител на правилата. Първият човек в държавата показа как се отнася към гражданите", коментира инцидента Искра Михайлова, зам.-председател на ДПС.
Лидерът на "Възраждане" Костадин Костадинов пък поиска оставката на самата Йотова.