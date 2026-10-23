И ГЕРБ заподозря сглобка - между Радев, ПП и ДБ

БГНЕС Депутатите на Бойко Борисов дадоха на два пъти брифинги за един ден. Първо обявиха намерението си за подписка, а след това го оттеглиха.

Теориите за „сглобки“ в политиката се умножават - ГЕРБ заподозря "Продължаваме Промяната" и "Демократична България", че подготвят почвата за съюз с "Прогресивна България" заради предстоящия избор на новия състав на Висшия съдебен съвет (ВСС).

Повод за съмненията даде отказът на формациите на градската десница да се включат в инициираната от ГЕРБ подписка за искане за оставката на Михаела Доцова. Причината е инцидентът, при който охранител на председателя на парламента повали журналистката Соня Колтуклиева . Опозиционните формации единодушно заклеймиха управляващите като отговорни за инцидента. Това даде основание на ПБ да твърди , че случаят се използва за "възкресяването на сглобката", управлявала в периода 2023-2024 г., както лидерът им твърдеше и преди това.

Подписката обаче показа, че опозицията изобщо не действа като "сглобка". Самата Доцова беше излъчена на поста си от "Прогресивна България", но с подкрепата на ГЕРБ и ДПС. Сега вече депутатите на Бойко Борисов определят поведението ѝ като "недопустимо и несъвместимо с институцията, която представлява". Обявиха и че няма да се включат в планирана делегация в Словакия, водена от Доцова, като впоследствие се разбра, че тя изцяло е отменила посещението.

Единствените подписи обаче, които ГЕРБ събра, бяха на депутатите от партията. По-късно съобщиха, че въобще няма да внасят подписка. "Оставката не трябва да бъде резултат от политически натиск, а от осъзнаване на собствената отговорност", преобърнаха те позицията си.

Нежеланието на другите опозиционни сили да участват изрази водачът на ПП Асен Василев. На брифинг в парламента той посочи, че няма смисъл от подписки и извънредни заседания, защото Доцова трябва сама да покаже дали има свободата да си подаде оставката. Василев припомни случая в Струмяни с белезниците за журналистка. "Снощи нокаутираха друга журналистка. Какво ще бъде третият път?!", попита той.

Обърканите и несъгласувани действия на опозицията се виждат от това, че ГЕРБ даде брифинги на два пъти през деня - първо да обяви намерението си за подписка, а след това да го оттегли. На втория път вече дойде обвинението срещу ПП и ДБ. Депутатът Тома Биков заяви, че отказът им да положат подписите си е знак, че текат процеси за нова сглобка, свързана с избора на ВСС. Той допусна, че след месец нападащите се помежду си ПБ, ПП и ДБ могат да се договорят за преразпределянето на съдебната власт.

Забеляза се и интересен нюанс в отношението на ГЕРБ по инцидента. Хората на Борисов обявиха, че НСО се използва като "бушон". "Не може с НСО да се изкупи политическата отговорност", заяви депутатът и бивш външен министър Георг Георгиев. Така на практика герберите защитиха службата.

По-рано днес ДБ настоя да се оттегли не само Доцова, но и началникът на НСО Емил Тонев, който миналата година беше преназначен на поста от бившия президент и настоящ премиер Румен Радев. Следобеда Тонев подаде оставка , след като президентът Илияна Йотова я поиска. Според ДБ отговорност за липсата на професионализъм в НСО трябва да поеме не само Радев, но и от Йотова, която се ползва от подкрепата на ПБ за изборите. "Тръгвайте си. И не чакайте повече. Подайте оставките си!", призова ДБ.

От ДБ припомниха, че досега са искали оставките на трима председатели на парламента - Росен Желязков, на Рая Назарян и на Наталия Киселова, и в това няма никакви сглобки. "Оставката на Доцова не бе подадена, това е въпрос и на неразбирането на г-жа Доцова каква е отговорността, която носи председателят на НС, а и е функция от мнозинството и очевидното нежеланието на г-н Радев. Втората оставка е много наложителна, тя е депозирана, но не знаем отново дали Румен Радев ще реши дали да я приеме", каза съпредседателят на ДБ Ивайло Мирчев. "Румен Радев е с по 7-8 автомобила от НСО дори по време на кампания. На това трябва да се сложи край, а ген. Тонев беше проводник на всичко това, виждаме колебание дали да си тръгне. Той срамежливо е подал оставка и още не сме разбрали дали тя е приета и дали ще бъде издаден указ", каза Мирчев.

Лидерът на ДСБ и евродепутат Радан Кънев каза, че оставките на Доцова и Тонев са функция на поведението и решенията на лидера на управляващата партия Румен Радев. "Той трябва да реши за оставката на Тонев, той трябва да реши за оставката на Доцова. И не на последно място, от него зависи тази грозна, разделяща обществото кампания, да спре", каза Кънев. А другият съпредседател в ДБ Божидар Божанов каза, че най-естественото нещо е, когато има "сериозен гаф" на политическо лице, опозицията да поиска оставки.

"НСО посегна на българска гражданка, на жена. А г-жа Михаела Доцова избяга като най-последен нарушител на правилата. Първият човек в държавата показа как се отнася към гражданите", коментира инцидента Искра Михайлова, зам.-председател на ДПС.

Лидерът на "Възраждане" Костадин Костадинов пък поиска оставката на самата Йотова.