Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

Йотова: Няма оправдание за бруталността на НСО

Ген. Емил Тонев депозирал оставката си

Днес, 17:35
Илияна Йотова
БГНЕС
Илияна Йотова

"Няма оправдание за бруталността на НСО", заяви Илияна Йотова в предаването "Лице в лице" на бТВ. Тя съобщи, че началникът на Националната служба за охрана ген. Емил Тонев е подал вече оставката си. Президентката е разговаряла с него, а сега чака резултата от проверката за действията на службата в случая с журналистката Соня Колтуклиева снощи.

"Поговорихме надълго и нашироко за грешките за пропуските от страна на Националната служба за охрана. Аз не бях никак доволна от това, което чух, защото смятам, че нито охраната на председателя на Народното събрание е била както трябва, както и това, че в най-човешки план – има паднал на земята човек – някой трябваше да ѝ подаде ръка", каза Йотова, която нарече Колтуклиева "нашия колега".

Илияна Йотова добави, че предстои съгласувателна процедура между президентството и Министерския съвет дали оставката ще бъде приета. Тя не посочи срок, но обеща като приключи проверката, да представи публично резултатите. Президентката заяви още, че предстои реформа в начина на работа на НСО. Тя сподели случай отпреди няколко години как МВР объркало колата на НСО, в която се возела, с кола на престъпници, течала акция, "и ако не беше реакцията на охранителите, може би щеше да има мъртви". 

Йотова обаче не приема, че председателката на парламента Михаела Доцова трябва да подаде оставка заради инцидента с Колтуклиева.

НСО е на пряко подчинение на президента. Ген. Емил Тонев оглавява службата от 2020 г., а преди няколко месеца започна втори мандат. През 2024 г. Румен Радев му връчи офицерско звание генерал-майор, а две години по-рано се противопостави на искането на тогавашното правителство начело с Кирил Петков Тонев да бъде отстранен.

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

,

Още новини по темата

Поискан е постоянен арест за гарда, който удари журналистка
23 Окт. 2026
Илияна Йотова: Ще поискам оставката на шефа на НСО
23 Окт. 2026
Соня Колтуклиева е приета отново в болница след инцидента
23 Окт. 2026
В случая с Колтуклиева има каскада от грешки на охраната
23 Окт. 2026
Вечната българска дилема "С Русия ли сме или със Запада" ескалира
23 Окт. 2026
Гард на НСО прати Соня Колтуклиева в болница след събрание на ПБ
23 Окт. 2026
Шестима са осъдените за наркотици, помилвани от Йотова
21 Окт. 2026
ПБ щяла да говори за Петричкия Ескобар след изборите
21 Окт. 2026
Йотова е хваната в манипулации по случая на Петричкия Ескобар
20 Окт. 2026
Още едно помилване на Йотова на наркодилър събуди подозрения
20 Окт. 2026
Йотова даде на прокуратурата помилването на Петричкия Ескобар
19 Окт. 2026
Задава се нов протест срещу Йотова и Радев
19 Окт. 2026
"Прогресивна България" се оплака от политически натиск заради Йотова
15 Окт. 2026
ПБ системно спъва работата по казуса с "Петричкия Ескобар"
14 Окт. 2026

ОЩЕ НОВИНИ ОТ БЪЛГАРИЯ

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: За крадец не ставаш, сине, стани Ескобар
ДИЯН БОЖИДАРОВ: Вечната българска дилема "С Русия ли сме или със Запада" ескалира
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: Парите за магистрали няма да стигнат да платим за изборите
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: България сама си избра вредител
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Как да загубим изборите в 5 прости стъпки