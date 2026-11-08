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ЕК потвърди, че България е подкрепила позицията на ООН за Украйна

Отговорът дойде лично от Кая Калас на запитване от български евродепутати

Днес, 10:10
Зам.-председателят на Европейската комисия Кая Калас лично потвърди, че България се е присъединила към общото изявление на ООН за Украйна.
ЕПА/БГНЕС
Зам.-председателят на Европейската комисия Кая Калас лично потвърди, че България се е присъединила към общото изявление на ООН за Украйна.

Европейската комисия обяви, че България се е присъединила към общото изявление за Украйна, представено на 23 септември 2026 г. в Ню Йорк преди заседанието на Съвета за сигурност на ООН, съобщи "Нова телевизия". Потвърждението идва в писмен отговор на зам.-председателя на ЕК Кая Калас от 6 ноември, даден от името на Европейската комисия на въпрос от българските евродепутати Радан Кънев (ЕНП/ДБ), Никола Минчев и Христо Петров ("Обнови Европа").

Именно Калас представи изявлението от името на Европейския съюз, неговите 27 държави членки и партньорски страни. В него те призовават "Русия да прекрати агресията си, да приеме незабавно и безусловно прекратяване на огъня и да се включи в преговори за справедлив и траен мир". Общата позиция призовава и за защита на търговското корабоплаване и свободата на навигация в Черно море.

Питането на тримата евродепутати последва разнопосочните сигнали от българските институции преди два месеца. Министерството на външните работи потвърди, че България се е присъединила към изявлението, а президентът Илияна Йотова се разграничи от него и заяви, че предложенията на българската страна за промени в текста не са били приети. Спорът стигна до Народното събрание, където "Демократична България" поиска изслушване на външния министър.

Евродепутатите Кънев, Минчев и Петров попитаха по какъв официален канал България е потвърдила подкрепата си и дали българските власти са заявили резерви или са предложили промени при съгласуването на изявлението. Ако такива предложения са били внесени, евродепутатите поискаха да знаят какво са съдържали и как са били разгледани.

Калас насочва въпросите за позициите на България при съгласуването на текста към компетентните български органи. Българските власти следва да обяснят как са потвърдили подкрепата си и дали по официалните канали са заявили резерви или са предложили промени.

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