Десетки жалби срещу Румен Радев задръстиха ЦИК

След като премиерът Румен Радев използва информационната служба на Министерския съвет, за да агитира в полза на кандидат-президента Илияна Йотова, гневни граждани изпратиха десетки жалби до Централната избирателна комисия (ЦИК). Йотова се ползва с подкрепата на управляващата "Прогресивна България" за изборите.

Правителствената пресслужба разпространи думите на Радев: "Нека в неделя да пратим сглобката в небитието. Нека да гласуваме за Илияна Йотова."

Една от жалбите е пратена от съперника на Йотова на балотажа – Андрей Гюров, като в нея се посочва, че използването на службата в полза на един от претендентите е злоупотреба с държавен ресурс. А това е забранено от Изборния кодекс. Сигнали са пратили и политици от ДБ, която е сред формациите, заявили подкрепа за Гюров. Вчера в социалните мрежи имаше призиви да се пращат жалби:

ЦИК още дори не е започнала да разглежда жалбите. На днешното заседание на комисията настъпи леко напрежение по този повод, тъй като членовете ѝ заспориха дали трябва да се изчетат жалбите със или без имената на подателите. Стигна се до това, че жалбите бяха обявени на два пъти. Тепърва комисарите ще се запознават със съдържанието им, а след това ще ги обсъждат.

Реакция

От информационната служба си позволиха публично да предявяват изисквания към медиите за начина, по който да отразяват изявленията на Радев - включително да настояват казаното от премиера да се цитира "в пълнота". В отговор от Асоциацията на европейските журналисти посочиха, че е опасно администрацията да назидава медиите за професионалните журналистически стандарти.

"Очакването, че всички медии трябва да ретранслират “в пълнота” изказванията на премиера, говори за дълбоко непознаване на журналистическата работа. Медиите не се свеждат до платформи за публикуване на прессъобщения на властта, а журналистите не са просто “стойки за микрофони”, които да отразяват безропотно онова, което премиерът или друг представител на властта е благоволил да изрече", изтъкват от журналистическата организация. И предупреждават, че изискванията, които властта предявява, могат да станат основа за цензура и автоцензура.