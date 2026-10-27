Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

Десетки жалби срещу Румен Радев задръстиха ЦИК

Граждани и политици негодуват срещу употребата на правителствената пресслужба в полза на Илияна Йотова

27 Окт. 2026Обновена
Румен Радев
БГНЕС
Румен Радев

След като премиерът Румен Радев използва информационната служба на Министерския съвет, за да агитира в полза на кандидат-президента Илияна Йотова, гневни граждани изпратиха десетки жалби до Централната избирателна комисия (ЦИК). Йотова се ползва с подкрепата на управляващата "Прогресивна България" за изборите.

Правителствената пресслужба разпространи думите на Радев: "Нека в неделя да пратим сглобката в небитието. Нека да гласуваме за Илияна Йотова."

Една от жалбите е пратена от съперника на Йотова на балотажа – Андрей Гюров, като в нея се посочва, че използването на службата в полза на един от претендентите е злоупотреба с държавен ресурс. А това е забранено от Изборния кодекс. Сигнали са пратили и политици от ДБ, която е сред формациите, заявили подкрепа за Гюров. Вчера в социалните мрежи имаше призиви да се пращат жалби:

ЦИК още дори не е започнала да разглежда жалбите. На днешното заседание на комисията настъпи леко напрежение по този повод, тъй като членовете ѝ заспориха дали трябва да се изчетат жалбите със или без имената на подателите. Стигна се до това, че жалбите бяха обявени на два пъти. Тепърва комисарите ще се запознават със съдържанието им, а след това ще ги обсъждат.

Реакция

От информационната служба си позволиха публично да предявяват изисквания към медиите за начина, по който да отразяват изявленията на Радев - включително да настояват казаното от премиера да се цитира "в пълнота". В отговор от Асоциацията на европейските журналисти посочиха, че е опасно администрацията да назидава медиите за професионалните журналистически стандарти.

"Очакването, че всички медии трябва да ретранслират “в пълнота” изказванията на премиера, говори за дълбоко непознаване на журналистическата работа. Медиите не се свеждат до платформи за публикуване на прессъобщения на властта, а журналистите не са просто “стойки за микрофони”, които да отразяват безропотно онова, което премиерът или друг представител на властта е благоволил да изрече", изтъкват от журналистическата организация. И предупреждават, че изискванията, които властта предявява, могат да станат основа за цензура и автоцензура.

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

, , , ,

Още новини по темата

За 9 независими кандидати не гласуваха дори поддръжниците им
27 Окт. 2026
В гетата - 4% активност и успехи за Радостин Василев
27 Окт. 2026
Българските партии обърнаха гръб на изселниците в Турция
27 Окт. 2026
"Третата възраст" преобладава в електората на Йотова
26 Окт. 2026
Официални резултати: Йотова получи 2.8% повече от Гюров
26 Окт. 2026
Село даде само два гласа на изборите
26 Окт. 2026
В затворите избраха Йотова
26 Окт. 2026
Гюров и Кандев сезираха ЦИК за непозволена агитация на Румен Радев
26 Окт. 2026
При българите в чужбина категорично печели Гюров
26 Окт. 2026
Радев: Румъния посочи Русия като агресор и последваха нови атаки
26 Окт. 2026
ГЕРБ и ДПС са в триумфално настроение
26 Окт. 2026
Гюров е добавил 18% към електората на ПП и ДБ
26 Окт. 2026
Избирателите на Радев изчезнаха като електората на Слави
26 Окт. 2026
ПБ плаши избирателите със сглобка на Пеевски и Гюров
25 Окт. 2026

ОЩЕ НОВИНИ ОТ БЪЛГАРИЯ

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: За крадец не ставаш, сине, стани Ескобар
ДИЯН БОЖИДАРОВ: Вечната българска дилема "С Русия ли сме или със Запада" ескалира
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: Парите за магистрали няма да стигнат да платим за изборите
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: България сама си избра вредител
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Избирателите на Радев изчезнаха като електората на Слави