ГЕРБ и ДПС демонстративно неглижират изборите

Фейсбук/Новите умове Борисов обикаляше участниците в младежкото мероприятие, сред които бяха и ветераните му, като депутата Теменужка Петкова.

Активистите на втората и третата по големина политически сили в парламента – ГЕРБ и ДПС, демонстративно неглижират президентските избори до степен, която прилича на бойкот.

Водачът на ГЕРБ Бойко Борисов загърби традиционното си гласуване в Банкя, където живее, за да отиде на мероприятие на партийната академия "Новите умове" в Кюстендил. От там герберите пуснаха излъчване на живо по Фейсбук , на което се виждаха шумно дебатиращи млади хора в компанията на партийния лидер и ветерани на ГЕРБ – Владислав Горанов, Теменужка Петкова, Росен Желязков, Томислав Дончев, наскоро завърналият се в партията Владимир Темелков. Многократно организирано и преди партийно събитие, сякаш е обикновен ден.

На обед Борисов даде брифинг, на който заяви, че "ще гласуваме, когато си свършим работата". Той евре "Оставили сме партията, понеже от никой нямаме поискана подкрепа, всеки да прецени за кой ще гласува или няма да гласува", обясни позицията на ГЕРБ Борисов. Формацията му не издигна собствен кандидат за вота и публично отказа да подкрепи някой от претендентите. За евентуалния втори тур той каза, че ако някой потърси подкрепа от него, ще събере партията и ще вземат решение.

Междувременно в ДПС на Делян Пеевски директно призовават поддръжниците си изобщо да не участват във вота. Във Фейсбук групите на партията се разпространява такъв апел конкретно към жителите на Белица, чийто кмет и зам.-председател на ДПС Радослав Ревански беше задържан преди дни при акция на ГДБОП.

Друга публикация – от името на ДПС-Хасково, казва на симпатизантите, че организацията "излиза сред природата и не гласува". Закачливо се заявява очакване към депесарите да пуснат "прекрасни есенни снимки, улова на рибарите, набраните гъби, споделените моменти с близките" от изборния ден.

Движението е регистрирано за изборите, но така и не номинира кандидат. През последните дни водачът му Делян Пеевски рязко втвърди позицията си към управляващата "Прогресивна България" на Румен Радев, като обяви, че "няма да се подчиним на един антидемократичен, несъстоятелен, алчен за власт политически случайник". Той обаче, също като Борисов, не застана зад кандидат за президент.