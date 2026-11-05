Борисов обяви парламента за "безсмислена организация"

В рядка парламентарна изява тази сутрин Бойко Борисов обяви, че няма смисъл да идва в Народното събрание, а "Прогресивна България" обвини, че управлява с "оправдания и лъжи".

Повод за гнева му беше нежеланието на управляващото мнозинство да разгледа предложение на ГЕРБ към правителството да се намалят акцизните ставки за безоловен бензин и газьол под минималните равнища за ЕС. Според Борисов опонентите му използват трикове, за да "могат да продължат да крадат".

"Парламентът е абсолютно безсмислена организация в момента", възмутено обяви той пред журналистите. С това оправда постоянните си отсъствия в последно време, докато обикаляше партийните организации из страната под предлога, че ги подготвя за местните избори.

"Искам българите да сверяват през една година – колко е била нафтата при Борисов, колко е била Радев", настоя водачът на ГЕРБ. И подигра управляващите: "Иначе се справят прекрасно – щастливи кошници, весели прасета, какво ли няма там! Газ, ток, парно – половин София няма! Само оправдания, царете на оправданията! Те си лъжат за всичко, имат невероятен медиен комфорт."

Той се ядоса и на телевизионни коментари сутринта от неназован политик, който казал, че "бил слаб контролът" - финансовият контрол, както се подразбра. "Абе, сине майчин, теб те направих на АДФИ шеф, да отговаряш за контрола! Не ви ли е срам!", ядоса се той. И раздразнен се обърна към стоящата зад него Теменужка Петкова, която в предното правителство на ГЕРБ беше финансов министър, с думите: "Ама вие сте виновни, когато ми го доведохте, да го правя на АДФИ шеф." Вероятно има предвид депутата от ПБ Стефан Белчев, който оглавяваше в миналото финансовата инспекция.

Той отклони журналистическите въпроси за позицията на ГЕРБ по предстоящия избор на Висшия съдебен съвет. "Да оставим пазарлъка между "Възраждане", "Прогресивна България", ПП и ДБ да завърши и тогава ще ви отговоря", тайнствено каза той. Питанията за съдбата на комисията по досиетата, която управляващите искат да закрият, подмина с каламбура, че "всички агенти и бивши ченгета са в парламента".

А резултатите от изборите в САЩ коментира с думите, че "никой, който се е захванал с война, не завършва добре". "Когато отива за военни железа парата, хората протестират", обясни Борисов накратко. А когато журналист го попита: "Тръмп не беше ли ваш приятел?", се обърна и си тръгна.