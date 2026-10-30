Бойко Борисов подкрепи Андрей Гюров за балотажа

Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов е сред политиците и обществениците, които призовават да се гласува за Андрей Гюров-Георги Кандев на балотажа в неделя. Той е подписал "Призив за единство и мобилизация на вота", в който се казва, че е необходимо единство около ясната оценка на заплахата, решителната защита на националните интереси и пълноценното участие на България в общата отбрана на ЕС и НАТО.

Призивът е публикуван от неформалната група "Форум за демократично действие", която стои зад кандидатурата на Гюров.

В призива се казва още:

"Не трябва да чакаме още един потънал кораб, атакувана инфраструктура, атентат или човешки жертви, за да признаем мащаба на риска. За съжаление, президентът и правителството продължават да подценяват заплахата, вместо да подготвят страната за адекватна реакция. По този начин те не възпират агресора, а създават предпоставки за нови атаки.

Отказът да се разпознае руската заплаха, включително в прилежащата зона, и да се назове отговорността на Кремъл за ескалацията в Черно море, съчетан с недостатъчното използване на собствените ни способности и на ресурсите на съюзниците, рязко увеличава уязвимостта на България и геополитическия риск за страната.

Недостигът на способности може да бъде компенсиран от съюзниците, недостигът на политическа воля - не. Последните събития показват колко скъпо може да ни струва илюзията, че Путин може да бъде омиротворен чрез отстъпки и снишаване. Последиците вече не са само военни или геополитически. Те засягат всеки български гражданин, бизнеса, търговията и сигурността на корабоплаването до и от нашите пристанища.

Стигнахме дотам да критикуваме съюзниците си от Румъния, на които разчитаме, за това, че се защитават и свалят руски дронове, защото, видите ли, с действията си провокирали Русия!

Стремежът на Путин НАТО да се върне към границите отпреди 1997 г. означава връщане на България и Източна Европа в руската сфера на влияние. Нито дума за това - нито от Йотова, нито от Радев.

Българското общество на практика е лишено от реалистична оценка на опасността чрез непрекъснатото повтаряне на тези, които съвпадат дума по дума с позициите на Кремъл и рязко контрастират с оценките на ЕС и НАТО. Същото се отнася и до отказа да се назове стратегическата заплаха, съдържаща се в искането на Путин НАТО да не разполага сили извън границите на Алианса от преди 1997 г. - искане, което на практика означава връщането ни в руската сфера на влияние и излизането на цяла Източна Европа от НАТО. Нито дума за това - нито от Йотова, нито от Радев.

Затова призоваваме всички, които се самоопределят като патриоти и защитници на цивилизационния избор на България - нейното място в семейството на европейските демокрации и в НАТО - да направят своя избор и да гласуват за Андрей Гюров и Георги Кандев - единствената реална възможност за спиране на плъзгането към международна изолация и поредна национална катастрофа. България има нужда от политическа противотежест и коректив на политиката на Румен Радев.

В предстоящите съдбоносни времена страната не може да остане без институционален и политически коректив на най-високо равнище.

Различията и противоречията от миналото не трябва да ни пречат днес да разпознаем общата опасност и да поемем своята отговорност за бъдещето на България.

Отечеството има нужда от нашия категоричен избор в защита на България, европейското ѝ бъдеще и сигурността на гражданите."

Сред подписалите са още бившият президент Росен Плевнелиев, експремиерите Иван Костов и Николай Денков, кметът на София Васил Терзиев, бившите министри Аню Ангелов, Атанас Запрянов, Бойко Ноев, Валентин Радев, Велизар Шаламанов, Даниел Митов, Корман Исмаилов, Меглена Кунева, Надежда Нейнски, Николай Василев, Николай Ненчев, Николай Свинаров, Румяна Бъчварова, Тодор Тагарев и Трайчо Трайков. Призивът е подкрепен и от висши офицери от резерва и запаса, дипломати и общественици.

Ден по-рано "Форум за демократично действие" публикува и своеобразно обръщение към симпатизантите на ГЕРБ и ДПС. "Независимо дали имаме различни мнения по най-важните теми на нашето общество - за това кой как е управлявал България, кой какво е обещал и какво не е изпълнил. Или кой е помогнал повече да сме в семейството на Европейския съюз и НАТО. Важното е, че тази тема ни обединява", посочва се в него.

Подчертава се, че страната се подлага на риск от "партии, изразили откровен европейски "скептицизъм" и партии с откровен пропутински профил" и се отправя призив за подкрепа за "Андрей Гюров и Георги Кандев, защото те категорично застават зад позиции, по които сме убедени, че с вас, избирателите на ГЕРБ и ДПС, нямаме различия".