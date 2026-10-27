Близо 80% от избирателите не са гласували на първия тур

Централната избирателна комисия (ЦИК) одобри решение с официалните резултати от първия тур на президентските избори.
Водещата в надпреварата сега кандидатска двойка – Илияна Йотова и Кирил Вълчев, взима 528 951 действителни гласа. Те отиват на балотаж срещу Андрей Гюров и Георги Кандев, които получиха 486 232 действителни гласа. Разликата помежду им е само 42 719 гласа.
На изборите са гласували общо 1 525 034 избиратели. Избирателната активност към 20 часа е била 22.98%, съобщава ЦИК.
В президентския вот през 2021 г. се включиха 2 687 307 души (40.5%), при това тогава избирателите по списък бяха повече – 6 635 305 души. На балотажа тогава активността падна до 34.84%.
Сега вторият тур ще се проведе на 1 ноември.