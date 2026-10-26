Официални резултати: Йотова получи 2.8% повече от Гюров

БГНЕС Разликата между Гюров и Йотова се стопява.

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Точно 2.807% е разликата в подадените гласове между подкрепената от "Прогресивна България" двойка Илияна Йотова – Кирил Вълчев и Андрей Гюров и Георги Кандев, зад които стоят ПП и ДБ.

Това стана ясно, след като ЦИК приключи с преброяването на гласовете и обяви резултатите от първия тур на президентските избори при 100% обработени секционни протоколи.

Йотова – Вълчев са първи с 34.759% (528 929 гласа), а Гюров и Кандев имат 31.952% (486 214 гласа). Като брой гласували разликата е точно 42 715 гласа.

Далеч зад тях остават кандидатите на "Възраждане" Костадин Костадинов и Петър Волгин с 12.545% (190 894 гласа).

Още три кандидат-президентски листи взимат повече от един процент: Радостин Василев и Красимир Манов с 4.608% (70 118), Ивелин Михайлов и Юлиана Матеева с 3.787% (57 633) и Иван Христанов и Стоянка Черкезова с 2.393% (36 414).

С "Не подкрепям никого" са гласували 4.426% (67 353 човека).