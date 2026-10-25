Избирателите обърнаха гръб на вота със своеобразен антирекорд

БГНЕС В Кърджали за първи път от години в 22-ра секция в училище "Йордан Йовков" няма чакащи избиратели в коридорите още в ранните часове. По думите на членове на комисията подобна тишина не е наблюдавана на предишни избори.

Президентските избори приключиха при изключително нисък интерес. Преди края на изборния ден към 19:00 ч. "Алфа рисърч" обяви 22,3% избирателна активност.

"Темпът, с който се движи активността през целия ден, ни дава основание да очакваме нов антирекорд", каза за Би Ти Ви Геновева Петрова от "Алфа рисърч". На изборите за парламент през април т.г. към 19:00 ч. избирателната активност беше 46.7% според "Алфа Рисърч". А пък според данни на "Мяра" - 44,9 процента. Тогава изборният ден беше удължен заради огромни опашки. На изборите през ноември 2021 г., които бяха и за парламент, и за президент, вотът за държавен глава беше 36,0%.

Страх от машините

Изборният ден в Сливенска област е приключил при рекордно ниска избирателна активност, която към 17.00 часа е била 11,51%, предава БНР. Несправянето с машинния вот е основната причина за неглижирането на президентския вот от избирателите от сливенския квартал “Надежда”, коментираха председателите на СИК в Шесто основно училище.

В секции с над 1000 души до последно единствените гласували са членовете на избирателните комисии и полицаите, охраняващи изборния ден. Малцината престрашили се да гласуват с машините са имали големи проблеми и е трябвало да им се помага от дистанция. Хората са били притеснени от машините и като разбрали, че няма как да гласуват на хартия, се отказвали. Имало е хора, които заявили, че не могат да четат.

Как протече изборният ден

Към 18:00 часа избирателната активност е 20,8%, посочва "Алфа рисърч". А според "Галъп" - 22,5%.

Избирателната активност на президентските избори към 17:00 часа е 18,3%, сочат данните на социологическата агенция "Мяра", предоставени на БНР. На изборите за президент през 2021 г. избирателната активност бе 28,9%, а на изборите за парламента през април - 38,6%.

Към 16:00 ч ., четири часа преди края на изборния ден, в последния си брифинг за деня ЦИК съобщи за 16,04% активност от страна на избирателите. За справка - на президентските избори през 2021 г. по същото време избирателната активност бе 24,12% за държавен глава. На парламентарните избори през април пък към 16:00 ч. избирателната активност беше 34.6%, според данните на ЦИК.

Най-високата избирателна активност в страната е в 23-ти избирателен район в София - 25,9%, а най-ниска е в Кърджали - 6,77%. Този резултат в Кърджали идва на фона на призивите от по-рано на активистите на втората и третата по големина политически сили в парламента – ГЕРБ и ДПС, демонстративно да се неглижират президентските избори.

Към 16:30 ч. "Алфа Рисърч" съобщава за 19,1% избирателна активност.

Към 15 ч. 15,1% избирателна активност сочат данните на социологическата агенция "Мяра". На изборите за президент през 2021 г. се посочва над 23,3%, а на изборите за НС през април тази година - 31,8%.

Към 14:00 ч . "Алфа рисърч" отчита 13,6%. Според "Тренд" - 13,4%. На президентските избори през 2021 г. избирателната активност е била над 21%, а през април - над 26%.

Към 13:00 ч. според "Мяра" избирателната активност е 11,3%. На президентските избори през 2021 г. социолозите посочиха активност над 17%. На парламентарните през април т.г. - 23,6%.

Към 12 ч. "Алфа рисърч" отчита 8,6% избирателна активност. "Тренд" пък дадоха малко по-висок резултат - 9,1%.

Към 11:30 ч. "Маркет линкс" посочи 5,8% активност в сравнение с 12,12% на изборите през април. "Алфа рисърч" пък даде 7,5%.

Към 11:00 ч. според официални данни на ЦИК активността е 5,8%, като до урните са отишли 385 082 избиратели. За сравнение - на парламентарните избори през април по същото време гласуваха над 12,12% или 796 771 души. Към същия час активността на президентските избори през 2021 г. е била 8.62% за президент, според първите официални данни на ЦИК. Най-висока е активността във Видин, а най-ниска – в Кърджали.

Към 10 ч. избирателната активност е 4,4%, сочат данните на социологическа агенция "Тренд". Според "Алфа рисърч" пък - 3,1 на сто. На парламентарните избори през април активността бе над 7%.

Към 9 часа "Алфа рисърч" регистрира над 2% избирателна активност. "Мяра" пък дава 2,4%. На парламентарните избори през април активността бе над 4%. А на президентските през ноември 2021 г. - 4 на сто.