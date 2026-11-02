Гюров отново печели вота на българите в чужбина

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Българските граждани, живеещи извън страната, отново предпочетоха Андрей Гюров, както стана на първия тур , което обаче няма да промени крайния резултат от президентските избори при голямата преднина на Илияна Йотова. За него са гласували 56.230% (59 705 избиратели). Данните са при 99.02% обработени секционни протоколи.

Илияна Йотова са предпочели 41.557% (44 125).

Гюров води по гласове в страни като Германия, Италия, Великобритания, САЩ, Франция и Турция, а Йотова – в Гърция (само с 15 гласа преднина) и Испания.

В Русия избирателите преобладаващо (83.962% от гласовете) са подкрепили победителя.

С "Не подкрепям никого" са гласували 2.213% (2350).