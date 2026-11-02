Гюров отново печели вота на българите в чужбина

Българските граждани, живеещи извън страната, отново предпочетоха Андрей Гюров, както стана на първия тур, което обаче няма да промени крайния резултат от президентските избори при голямата преднина на Илияна Йотова. За него са гласували 56.230% (59 705 избиратели). Данните са при 99.02% обработени секционни протоколи.
Илияна Йотова са предпочели 41.557% (44 125).
Гюров води по гласове в страни като Германия, Италия, Великобритания, САЩ, Франция и Турция, а Йотова – в Гърция (само с 15 гласа преднина) и Испания.
В Русия избирателите преобладаващо (83.962% от гласовете) са подкрепили победителя.
С "Не подкрепям никого" са гласували 2.213% (2350).