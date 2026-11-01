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Откриха машинни разписки в чанта на шефа на комисия

Две трети от сигналите в полицията са за купуване на гласове

01 Ноем. 2026Обновена
Вчера старозагорската полиция се похвали с голяма акция срещу купуването на гласове, поверявайки хора, автомобили, заложни къщи и т.н.
БГНЕС
Вчера старозагорската полиция се похвали с голяма акция срещу купуването на гласове, поверявайки хора, автомобили, заложни къщи и т.н.

В ЦИК е подадена информация от районната избирателна комисия в Шумен, че има сигнал, според който са намерени контролни разписки от машинно гласуване в чанта на председател на секционна избирателна комисия. По случая се извършва проверка, като се очаква на място да пристигнат представители на полицията и прокуратурата.

Говорителят на ЦИК Стоянка Балова коментира пред журналисти, че установяването на фактите е въпрос на разследване. Тя посочи, че разписките служат за контролно преброяване, а официалният резултат от машинния вот е отчета, разпечатан от машината след края на изборния ден.

Около две трети от получените сигнали досега в полицията в деня на балотажа са за купуване на гласове. Общо те са 461, като 318 са за пазаруване на вот, 49 за неправомерна агитация и т.н. Най-много са получените сигнали в областите Бургас и Враца, съответно 99 и 70. Успоредно МВР отчита спокоен изборен ден. Няма разминаване между данните и констатацията - нарушенията засега не са много, липсват големи количества мотивиран електорат пред урните; просто въпросните стойности касаят разпределението на дяловете сред самите сигнали.

Образувани са едва 10 наказателни производства, от тях 4 - бързи. Задържани са 10 лица.

Пример за бързо производство: в каолиновското село Тъкач 38-годишна жена е гласувала от името на двамата си родители, които въобще не присъствали в секцията.

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