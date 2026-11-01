Генератори спасяват вота в секции без ток

Изборният ден стартира спокойно. Единственият по-сериозен проблем е свързан със елекричеството.

В началото на изборния ден не е имало ток в цялата община Сливница, Проблемът вече е решен, обяви говорителката на Централната избирателна комисия Стоянка Балова-Цветкова.

Спрял е тока в 4 секции в област Кърджали. Те са в село Мост, община Кърджали. Екипи на "Гражданска защита" спешно ще достави генератори.

„Информацията, с която разполагаме до момента, е, че има затруднения само в няколко секции. Те са в селата Мост и Черешица. Там е имало авария с електрозахранването. Екипите на EVN работят по отстраняването ѝ“, коментира предсeдателят на РИК Кърджали Венелина Милушева.

„Въпреки това изборният ден е открит. Машините, които се намират в секции 132, 98 и 97, са стартирали, като изборният процес не е прекъснат. Към секциите пътуват и екипи на Гражданска защита, които ще осигурят незабавно генератори“, посочи тя.

„Поддържаме непрекъсната връзка с представителите на „СИЕЛА“, кметовете на населените места и „Гражданска защита“. Машините работят в момента на батерии. Една батерия издържа около час и половина. Освен това имат и втора резервна батерия, която може да осигури още около един час работа, за да могат машините да продължат да функционират и изборният процес да не бъде прекъснат“, коментира Венелина Милушева.

Рано тази сутрин екипи на пожарната в Пазарджик са оказали съдействие за осигуряване на аварийно електрозахванване с генератори поради проблеми с електроподаването в изборните секции в селата Мало Конаре, Черногорово, Пищигово. След намесата на аварийни екипи на електроразпределителното дружество е възстановено подаването на електричество във всички населени места.

На места има проблеми с машините, а в отделни секции не са се явили на време членове на комисии.

В една от секциите в Силистра машината е спряла да работи непосредствено след като първият избирател е упражнил правото си на глас. Заради техническата неизправност е взето решение гласуването там да продължи с хартиени бюлетини.

Проблеми са регистрирани и в секции в общините Главиница и Дулово, но там повредите са отстранени и машините отново работят.

Една машина е дефектирала в Карнобат.

Членове на секционни избирателни комисии не се явиха в област Монтана. Причините са били здравословни. Веднага са били заменени с нови.

В Бургас има няколко сигнала за машини, които отпечатват смачкани разписки. В секция №218 три пъти се е наложила намесата на техник. От РИК-Бургас съобщиха за подобни проблеми и в други секции, където се изпращат техници